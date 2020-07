Zamestnanci supermarketu našli medzi banánmi exotickú žabu, precestovala tisíce kilometrov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.7.2020 - V supermarkete vo waleskom Carmarthenshire našli medzi banánmi exotickú žabu, ktorá v náklade prešla viac ako osemtisíc kilometrov z Južnej Ameriky.Zviera zbadali zamestnanci obchodu v meste Llanelli a privolali Kráľovskú spoločnosť pre prevenciu krutosti na zvieratách (RSPCA). Stromová žaba prišla zrejme z Kolumbie. V súčasnosti sa o ňu starajú odborníci v Pembrokeshire.Samec dokázal spomaliť svoj metabolizmus tak, aby sa prispôsobil iným podmienkam a prežil dlhú cestu bez jedla a vody do chladnejšieho podnebia."Myslela som si, že počas práce v RSPCA som už videla všetko, ale táto banánová dráma bola pre mňa úplnou novinkou. Dobrodružná žaba cestovala viac ako osemtisíc kilometrov medzi banánmi, opustila rodnú Kolumbiu a skončila v supermarkete v Llanelli," povedala zástupkyňa RSPCA Gemma Cooper.Zároveň sa poďakovala personálu obchodu za to, že sa postaral o žabu až do príchodu odborníkov.