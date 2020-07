Sociálne siete sú na Slovensku obľúbené, podľa prieskumu ich využíva takmer 60 percent ľudí

Dáni využívajú sociálne siete najviac

Skoro 90 percent mladých Slovákov využíva sociálne siete

Využívanie sociálnych sietí sa zvýšilo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 - Takmer 60 percent Slovákov využíva sociálne siete. Vyplýva to z prieskumu Eurostatu, ktorý zisťoval, či ľudia vo veku 16 až 74 rokov aspoň raz sa posledné tri mesiace nejakým spôsobom využili sociálnu sieť, čo zahŕňa napríklad vytvorenie profilu, pridanie príspevku či inú formu interakcie.Slovensko tak presahuje priemer Európskej únie, ktorý je na úrovni 54 percent. Ten od roku 2011, kedy začal Eurostat tieto merania robiť, narástol o takmer 20 percent.Z prieskumu Eurostatu vyplýva, že 59 percent Slovákov využíva sociálne siete. To je rovnaké číslo ako v prípade Česka.Z Visegrádskej štvorky (V4) ich najviac využívajú Maďari (69 percent) a najmenej Poliaci (53 percent). Krajinou s najväčším percentuálnym pomerom používateľov je Dánsko (81 percent) a Belgicko (76 percent). Najmenší pomer používateľov majú Francúzi a Taliani (42 percent).V prípade vekovej skupiny 16 až 24 rokov využíva sociálne siete 89 percent mladých Slovákov, čo je najnižší pomer z krajín V4. V Poľsku je to 92 percent, v Rakúsku 94, v Česku 96 a v Maďarsku 93 percent. Priemer EÚ je 86 percent. Najvyšší podiel majú Cyprus a Spojené kráľovstvo (98 percent).Z vekovej skupiny 65 až 74 rokov využíva sociálne siete 14 percent Slovákov, priemer EÚ je 18 percent. Najmenej ich využívajú starší Bulhari (8 percent) a najviac Dáni (51 percent).Od roku 2011, kedy začal Eurostat tieto merania robiť, je pri priemere EÚ vo využívaní sociálnych sietí nárast takmer 20 percentný (36 percent v roku 2011).Na Slovensku vtedy sociálne siete využívalo 48 percent všetkých ľudí, z toho 91 percent vo veku 16 až 24 rokov a tri percentá vo veku 65 až 74 rokov.