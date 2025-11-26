Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov sú znepokojení novou legislatívou, odmietajú aj tvrdenia o politizácii úradu


Tagy: Otvorený list poslanci Národnej rady SR Úrad na ochranu oznamovateľov

Zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov vyjadrili znepokojenie nad pripravovanými legislatívnymi zmenami, ktoré podľa nich môžu vážne oslabiť systém ochrany ...



Zdieľať
65c4bdf8b267f868321406 676x450 26.11.2025 (SITA.sk) - Zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov vyjadrili znepokojenie nad pripravovanými legislatívnymi zmenami, ktoré podľa nich môžu vážne oslabiť systém ochrany oznamovateľov na Slovensku.

Poslancom NR SR adresovali otvorený list


V otvorenom liste adresovanom poslancom Národnej rady SR upozorňujú, že návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti umožňuje „opakované preskúmanie ochrán, retroaktívne zrušenie už udelených ochrán a oslabuje dôveru v nezávislosť inštitúcie".

Zamestnanci zdôrazňujú, že takýto vývoj by mohol viesť k situácii, keď sa ľudia, ktorí dnes v dobrej viere chránia verejný záujem, môžu zo dňa na deň ocitnúť bez pomoci.

Oznamovatelia majú obavy o svoju ochranu


Už teraz podľa zamestnancov úradu dostávajú e-maily od oznamovateľov, ktorí vyjadrujú obavy o svoju ochranu a zachovanie dôvernosti dát.

Predkladatelia zákona argumentujú snahou o zjednotenie rozdrobených právnych úprav obetí trestných činov a oznamovateľov, avšak zamestnanci úradu upozorňujú, že zlúčením týchto agend pod jednu inštitúciu bez finančného, materiálneho a personálneho zabezpečenia, tento cieľ nie je možné dosiahnuť.

Odmietajú politizáciu úradu


V liste tiež odmietajú tvrdenia o politizácii úradu a zdôrazňujú, že nikdy nepociťovali tlak rozhodovať v záujme konkrétnych politikov, politických strán alebo iných skupín či jednotlivcov.

Naše rozhodnutia sú vždy založené na odbornej expertíze, zákonoch a najlepšej znalosti jednotlivých prípadov. Nezávislosť a profesionalita sú základom našej práce a kľúčovou garanciou, že oznamovatelia sú chránení nestranne a spravodlivo. Preto žiadame politikov, aby prestali dehonestovať našu prácu a umožnili nám bez politických zásahov naďalej pomáhať tým, ktorí pre svoju odvahu nemlčať o nezákonných veciach sami seba ohrozujú, aby chránili a uprednostnili verejný záujem," zakončili list poslancom parlamentu zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov sú znepokojení novou legislatívou, odmietajú aj tvrdenia o politizácii úradu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Otvorený list poslanci Národnej rady SR Úrad na ochranu oznamovateľov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vláda potvrdila nedotknuteľnosť Benešových dekrétov, povojnové dokumenty označila za uzavretú tému – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Žilinka doručil Rašimu list so zásadnými výhradami k návrhu zákona o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 