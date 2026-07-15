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15. júla 2026

Zamestnanci žalujú Metu, tvrdia, že ich pri prepúšťaní vyhodnotila umelá inteligencia


Tagy: prepúšťanie zamestnancov Umelá inteligencia Žaloba

Skupina bývalých pracovníkov obviňuje technologického giganta z diskriminácie ľudí na zdravotnej alebo rodičovskej dovolenke. Dvadsaťšesť bývalých zamestnancov spoločnosti



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social_media_trials_62113 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Skupina bývalých pracovníkov obviňuje technologického giganta z diskriminácie ľudí na zdravotnej alebo rodičovskej dovolenke.


Dvadsaťšesť bývalých zamestnancov spoločnosti Meta podalo na súde v Kalifornii žalobu, v ktorej obviňujú technologického giganta z využívania umelej inteligencie (AI) pri výbere pracovníkov na prepustenie počas tohtoročného hromadného znižovania stavov.

Vraj úradovala AI


Podľa žaloby firma namiesto hodnotenia nadriadenými používala systémy umelej inteligencie, ktoré zamestnancov „bodovali, zoraďovali a vyberali“ na prepustenie.

Sťažovatelia tvrdia, že systém znevýhodňoval najmä ľudí na zdravotnej alebo rodičovskej dovolenke a osoby so zdravotným postihnutím.

Meta sa bráni


Všetkých 26 žalobcov podľa podania čerpalo alebo žiadalo o zákonom garantované voľno, prípadne požadovalo primerané úpravy pracovných podmienok zo zdravotných dôvodov.

Meta obvinenia odmieta. „Riadenie pracovnej sily a organizačné rozhodnutia robili a robia ľudia, nie umelá inteligencia,“ uviedol hovorca spoločnosti. Firma zároveň označila žalobu za neopodstatnenú.

Veľké prepúšťanie


Meta na jar oznámila prepustenie približne 8 000 zamestnancov, čo predstavuje zhruba desať percent jej pracovnej sily.

Spoločnosť vedená Markom Zuckerbergom zároveň výrazne zvyšuje investície do umelej inteligencie a súvisiacej infraštruktúry.

Tento rok plánuje na tieto účely vynaložiť až 145 miliárd dolárov, takmer dvojnásobok minuloročnej sumy. Žaloba bola podaná na federálnom súde v kalifornskom Oaklande.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci žalujú Metu, tvrdia, že ich pri prepúšťaní vyhodnotila umelá inteligencia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: prepúšťanie zamestnancov Umelá inteligencia Žaloba
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