Zamestnancov michalovskej spoločnosti Yazaki rapídne ubudlo

Firma Yazaki Wiring Technologies Slovakia v Michalovciach, archívna snímka. Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 5. septembra (TASR) – Zamestnancov v michalovskej spoločnosti Yazaki, kde vyrábajú káblové zväzky pre automobilový priemysel, od obdobia spred približne dvoch rokov rapídne ubudlo. Podľa jej vedenia ich má však stále nedostatok. V meste plánuje firma zotrvať aj v najbližších rokoch. O možnom ukončení výroby sa medzi zamestnancami spomínajú roky 2022 až 2023.Ako TASR informovala hovorkyňa michalovskej radnice Iveta Palečková, konateľ Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. Dieter Hartwich navštívil v súvislosti s aktuálnou situáciou vo firme primátora Viliama Zahorčáka.priblížila s tým, že pre zatraktívnenie ponuky zamestnanosti pristúpila firma aj k navýšeniu platov.uzavrela.Predseda odborovej organizácie Ľuboslav Kračanský pre TASR uviedol, že na pracovnom mítingu vo februári im bolo povedané, že do roku 2022 až 2023 by mal závod v Michalovciach končiť.priblížil s tým, že podľa neho budú jednotlivé deriváty, teda časti výroby, postupne vypadávať.spresnil. Stav sa podľa neho dá zvrátiť v tom prípade, ak by dostali inú výrobu.dodal.Čo sa týka výrobných zamestnancov, spomenul, že fluktuácia v tejto súvislosti bola, je a bude. Podľa neho do výroby prichádzajú aj noví ľudia. Na otázku, koľko ich v súčasnosti fabrika zamestnáva, odpovedal, že naposledy to bolo 1600 zamestnancov. Ešte v júni 2016 bolo vo fabrike zamestnaných 3065 ľudí. V januári 2017 to bolo 2700 ľudí. Ako vtedy pre TASR uviedla Iveta Veľasová z oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Yazaki, výrazné zníženie kapacít súviselo s vtedajším delením výroby s Rumunskom. Tým, že spoločnosť nenahrádzala fluktuáciu, sa stav zamestnancov znižoval a pokračovať to malo aj z dlhodobého hľadiska.Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neeviduje nahlásené hromadné prepúšťanie v pôsobnosti úradu práce v Michalovciach. Informáciami o tom, koľko zamestnancov z tejto firmy odišlo od začiatku roka, nedisponuje, keďže evidencia na úrade práce je dobrovoľná.informovala TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová.