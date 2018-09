Štefanec: Kandidatúra Webera na šéfa eurokomisie je dobrou správou

Ivan Štefanec, archívna snímka. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. septembra (TASR) - Kandidatúra Manfreda Webera, predsedu Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) na post predsedu Európskej komisie v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) je dobrou správou pre tábor ľudovcov v Európe. Slovenský europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri EPP Ivan Štefanec (KDH) to uviedol pre TASR krátko po tom, ako Weber oficiálne potvrdil svoju kandidatúru.Štefanec skonštatoval, že je to dobrá správa pre celú EÚ - pre Nemecko, pre Slovensko a pre všetky ďalšie členské štáty, ktorým záleží na ďalšom rozvoji Únie.Podľa jeho slov je Weber ako člen najväčšej politickej frakcie v Európe a jej šéf v europarlamente "kvalifikovaným kandidátom" na túto pozíciu a má všetky predpoklady na to, aby túto výzvu zvládol." uviedol Štefanec, ktorý je v EP v úzkom kontakte s Weberom.Weber je prvý z radov EPP, ktorý oficiálne ohlásil kandidatúru na post volebného lídra (tzv. spitzenkandidat), ale nemusí byť posledný. Štefanec upozornil, že definitívne sa o hlavnom kandidátovi rozhodne začiatkom novembra na kongrese Európskej ľudovej strany v Helsinkách.spresnil slovenský europoslanec.Štefanec pripustil, že v tábore ľudovcov sa hovorí aj o iných menách známych politikov, oficiálne sa však nominačný proces začal až teraz v septembri, takže všetko je otvorené a EPP opäť raz potvrdí, že má viacero silných kandidátov, spomedzi ktorých rozhodne demokratická súťaž. Zároveň priznal, že istým tromfom pre Webera je skutočnosť, že pochádza nielen z najsilnejšej politickej rodiny, ale aj z najsilnejšej krajiny EÚ a že má aj podporu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.