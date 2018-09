Zamestnanec by mal každých päť rokov získať novú zručnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - V súčasnosti musia zamestnanci nadobúdať nové zručnosti každých päť rokov, zatiaľ čo v minulosti to bolo priemerne raz za 20 až 25 rokov. Namiesto vopred naprogramovanej profesijnej kariéry u jedného zamestnávateľa začína byť trendom celoživotné vzdelávanie, práca pre viac zamestnávateľov či externé úväzky, mobilita a schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám a trendom pracovného trhu. Vyplýva to zo zistení, ktoré personálna agentúra Adecco zverejnila vo svojej štúdii 4. priemyselná revolúcia v strednej a východnej Európe.Podľa tejto štúdie sa zrýchľuje tempo technologického, demografického a sociálno-ekonomického vývoja, čím sa menia celé odvetvia a biznisové modely a skracuje sa životnosť súčasných zručností zamestnancov. Niektoré pracovné pozície odchádzajú do histórie a zároveň vznikajú nové.priblížila pre TASR Ivana Heretik Vačoková zo spoločnosti Adecco Slovakia.vymenovala nedostatky, s akými sa možno pravidelne stretnúť pri uchádzačoch o zamestnanie.Faktormi, ktoré urýchľujú vývoj na pracovnom trhu v Európe, sú geopolitická nestabilita, klimatická zmena a narastajúci apel na ekologickejšie hospodárstvo, ako aj rýchla urbanizácia. Pracovné prostredie napríklad aj smerom k pružným pracovným úväzkom potom menia mobilný internet a cloudové technológie, pokroky vo výkone výpočtovej techniky a veľké objemy dát, crowdsourcing, zdieľaná ekonomika a peer-to-peer platformy.Súčasné druhé desaťročie charakterizuje nadšenie pre nové zdroje energie a technológie, pokroková výroba a 3D tlač. Spoločnosť sa začala intenzívnejšie zaoberať dlhovekosťou a starnutím populácie, podporuje rastúce ambície a ekonomickú silu žien, ako novodobý fenomén vznikli nové obavy spotrebiteľov o etiku a súkromie. Najvýznamnejšími faktormi, ktoré zmenia pracovný trh do konca desaťročia, budú vyspelá robotika a autonómna doprava, umelá inteligencia a učenie sa strojov, ďalej tiež moderné materiály, biotechnológie a genomika.Stredná a východná Európa sa stala lídrom v automobilovom priemysle a súčasne prispieva k intenzívnemu rastu v oblasti informačných a komunikačných technológií v pomere k HDP. Vo väčšine krajín strednej a východnej Európy nastáva posun od povolaní s úzkym profilom zručností k profesiám s viacerými schopnosťami. Kariérny vývoj podľa štúdie už nie je iba lineárny a pre zamestnancov je čoraz atraktívnejšia možnosť pracovať na vlastných projektoch, než závislosť na benefitoch zamestnávateľa.Personálna agentúra po konzultáciách so Svetovým obchodným fórom a s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) definuje a odporúča niekoľko top zručností pre nasledujúce roky. Z oblasti tzv. tvrdých zručností sú to strategický manažment IT, strojárstvo, prevádzka vysokozdvižných vozíkov, marketing a reklama, letecké inžinierstvo, optimalizácia pre vyhľadávače, kybernetická bezpečnosť, dátová analýza, finančná analýza. Medzi tzv. mäkkými zručnosťami figurujú zase kreativita, líderstvo a krízový manažment, odhodlanie a odolnosť, flexibilita a riešenie problémov, pochopenie medzi rozličnými kultúrami, podnikavosť, dátová gramotnosť, agilita a rýchle učenie sa.