Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo viac ako 6.000 ľudí

Bratislava 24. septembra (TASR) – Viac ako 6.000 ľudí sa zapojilo do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 15. do 22. septembra. Ide o najvyšší počet účastníkov, odkedy sa toto podujatie na Slovensku organizuje. Dobrovoľníci spolu odpracovali viac ako 14.000 hodín, informovala Zuzana Majerčíková z Bratislavského dobrovoľníckeho centra.Dobrovoľnícky program pripravilo pre širokú verejnosť vyše 300 organizácií.“ priblížila Majerčíková.Tohtoročný Týždeň dobrovoľníctva dopadol podľa organizátorov nad ich očakávania.zhodnotila podujatie Gabriela Podmaková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.Súčasťou podujatia boli aj nábory do rôznych dobrovoľníckych programov. V Starej tržnici v Bratislave sa konal tiež Trh dobrovoľníctva, na ktorom sa predstavilo 30 neziskových organizácií so svojimi dobrovoľníckymi ponukami.