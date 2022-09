Zamestnanec českého ministerstva donášal Rusom utajované informácie, za svoje “služby“ si nechal vždy dobre zaplatiť

Peniaze výmenou za informácie

Zamestnancovi hrozí trest

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Zamestnanec českého ministerstva zahraničia odovzdával citlivé informácie ruskej rozviedke. Odhalila ho Bezpečnostná informačná služba (BIS), ktorá na to upozornila vládu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Zamestnanec rezortu o tamojšom dianí informoval ruskú Službu zahraničnej rozviedky (SVR). Údajne to bol vysoko preverený pracovník, ktorý mal previerku na najvyšší stupeň "Prísne tajné", píše TN.cz s odvolaním sa na Deník N.Pre ministerstvo pracoval už od 90. rokov, pričom pôsobil na mnohých zahraničných misiách a veľvyslanectvách vo svete. S agentmi ruskej služby po prvý raz nadviazal kontakt v jednej z afrických krajín a za odovzdávanie informácií mu vždy dobre zaplatili.O tom, že má SVR na českom ministerstve zahraničia zdroj dôležitých informácií, kontrarozviedka vedela niekoľko rokov. Keď ho odhalili, začali proti nemu zháňať dôkazy, aby sa o spolupráci dozvedeli čo najviac. BIS napokon informovala premiéra aj ministra zahraničia. Ten Deníku N potvrdil, že ho prepustil.Či budú danú osobu stíhať ešte nie je jasné. Citlivé dokumenty nemožno predniesť na súde ako dôkazy a tak by sa vyšetrovatelia museli spoľahnúť na svedectvá a odposluch, ktoré by povolil súd.