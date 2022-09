O post primátora vo Zvolene zabojuje šesť kandidátov, o kreslo sa uchádza známy kriminalista či bývalý europoslanec

Kandidáti na primátora

Súčasná primátorka o post nezabojuje

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - O post zvolenského primátora sa uchádzajú šiesti kandidáti. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov zverejneného mestskou volebnou komisiou vo Zvolene.Celkom 110 kandidátov sa v šiestich volebných obvodoch uchádza o 25 poslaneckých stoličiek vo zvolenskom mestskom zastupiteľstve.Kandidatúru na kreslo primátora mesta pod Pustým hradom odobrila komisia pre nezávislú kandidátku advokátku Dominiku Árvaiovú a rovnako pre nezávislého kandidáta finančného riaditeľa Vladimíra Maňku , ktorý už v minulosti na tomto poste pôsobil a bol tiež poslancom Národnej rady SR, poslancom Európskeho parlamentu za stranu Smer-SD a tiež predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.O post primátora vo Zvolene sa bude tretíkrát ako nezávislý kandidát uchádzať aj bývalý kriminalista, publicista a mestský poslanec Matej Snopko . Primátorom chce byť aj podnikový manažér a súčasný viceprimátor Zvolena Jaroslav Stehlík K doteraz známym uchádzačom o kreslo primátora vo Zvolene pribudol aj piaty nezávislý kandidát inovačný manažér Jozef Dobroslav Pinka. Jediným straníckym kandidátom je konateľ obchodnej spoločnosti Samir Moumani za politickú stranu Dobrá voľba a Umiernení.Dvojnásobná primátorka Lenka Balkovičová sa o svoje súčasné kreslo už uchádzať nebude, ale pre Zvolenčanov chce naďalej pracovať z pozície poslankyne mestského a krajského zastupiteľstva.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na sobotu (29. októbra).