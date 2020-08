Zamestnankyni trnavského župného úradu zistili COVID-19, jej kolegovia sú v karanténe

Zamestnancom merajú teplotu

Nákaza je aj v Majcichove

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Jednej zo zamestnankýň Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zistili ochorenie COVID-19. Vedenie úradu nariadilo z preventívnych dôvodov zamestnancom, ktorí s ňou prišli do kontaktu, prácu na doma.Následne boli aj títo otestovaní a po poučení o dodržiavaní epidemiologických opatrení boli na 14 dní umiestnení do domácej karantény.„V budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja sú dočasne obmedzené návštevy verejnosti. Platia epidemiologické opatrenia a zamestnancom je pri príchode do práce meraná teplota. A zvažujú sa ďalšie opatrenia po doručení výsledkov testov ďalších zamestnancov," informoval trnavský župan Jozef Viskupič Úrad podľa neho postupuje podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.Pre koronavírus bude od pondelka zatvorený aj Obecný úrad v Majcichove v okrese Trnava. COVID-19 bol zistený u blízkeho príbuzného jedného zo zamestnancov.Ľudia môžu momentálne obecný úrad kontaktovať len emailom. Opäť bude otvorený až po tom, ako bude potvrdené, že všetci zamestnanci majú negatívne testy na koronavírus.