Zamestnanosť na Slovensku opäť vzrástla, pribudli pracujúci vo výrobe aj stredoškoláci

Prírastok vo výrobných odvetviach

Vysoké medziročné prírastky

Najnižšia miera v Prešovskom kraji

Priaznivý vývoj pre stavebníctvo

4.6.2024 (SITA.sk) - Zamestnanosť na Slovensku začiatkom roka opäť rástla, pribudlo pracujúcich vo výrobe a stredoškolákov. Výsledky, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR , ukazujú, že zamestnanosť v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástla o 0,8 %. Počet pracujúcich prekročil 2,6 milióna osôb.Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva sa medziročne zvýšila o 0,9 percentuálneho bodu na 77,6 %. Celkovo v prvom štvrťroku 2024 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky zamestnanosť medziročne vzrástla v jedenástich.„Priaznivý vývoj ovplyvnil najmä prírastok vo výrobných odvetviach, kde pribudlo vyše 23-tisíc osôb. V priemysle, ako u druhého najväčšieho zamestnávateľa slovenskej ekonomiky, sa počet zamestnancov navýšil o 12-tisíc osôb a v stavebníctve o 7,7 tisíca osôb. Najviac ľudí, vyše 62 % zo všetkých pracujúcich na Slovensku, naďalej pracovalo v službách, čo v úvode roka 2024 predstavovalo takmer 1,6 milióna osôb," uvádza Štatistický úrad SR.Najvýraznejší progres zamestnanosti podľa výsledkov zaznamenali ubytovacie a stravovacie služby. Po dvoch rokoch prírastkov však začali odchádzať ľudia aj z veľkoobchodu a maloobchodu. Podobné množstvo pracujúcich ubudlo aj v administratívnych službách.Z hľadiska vzdelanostných skupín si najviac polepšili pracujúci s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou, ktorých medziročne pribudlo o takmer 57 tisíc, a na celkovej zamestnanosti sa podieľali viac než tretinou. Podľa vekového zloženia trh práce zaznamenal začiatkom roka vysoké medziročné prírastky o 6,6 % v skupine pracujúcich od 50 do 54 rokov a v skupine nad 59 rokov o 9,2 %.Naopak, ubudli predovšetkým mladšie ročníky. Z regionálneho hľadiska počet pracujúcich v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástol vo všetkých ôsmich krajoch. Najvyššiu mieru zamestnanosti nad hranicou 80 % dosiahol okrem Bratislavského kraja už len Žilinský kraj. Najvýraznejšia zmena nastala v Trenčianskom kraji, kde sa miera zamestnanosti začiatkom roka 2024 medziročne zvýšila na 79,3 %.Najnižšiu mieru zamestnanosti mal Prešovský kraj s výsledkom 71,4 %. Za prácou do zahraničia vycestovalo v prvých troch mesiacoch tohto roka takmer 118-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 1 % menej než pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle, v zdravotníctve a sociálnej pomoci.Väčšina z nich pochádzala z Prešovského, Banskobystrického, ako aj Žilinského kraja. Najvyšší medziročný nárast počtu osôb dochádzajúcich za prácou za hranice Slovenska mal Banskobystrický kraj o takmer 52 %. Naopak, v Nitrianskom kraji nastal najvýraznejší úbytok pracujúcich v zahraničí s medziročným poklesom o 58,6 %.„Naďalej prevláda silný dopyt po skúsených pracovníkoch. Nedostatok pracovnej sily pretrváva aj napriek tomu, že ponuka pracovnej sily rastie cez stúpajúci počet zamestnaných cudzincov a zvyšujúcu sa mieru participácie. Firmám operujúcim v priemysle a stavebníctve sa podarilo zamestnať najviac ľudí," uviedol analytik 365.bank Stavebníctvu sa podľa jeho slov darilo v dôsledku sezónnosti a dočerpávania eurofondov, čím navýšili prijímanie zamestnancov. Tento trend bude pravdepodobne prevládať naďalej počas roka, pričom v priebehu leta by mohla vzrásť aj zamestnanosť v sektore služieb, najmä v cestovnom ruchu.