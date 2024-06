Nezamestnanosť v prvom štvrťroku klesla na historické minimá, jej miera bola na úrovni 5,6 percent

Najvyšší relatívny úbytok

Miera nezamestnanosti v krajoch

Pokračujúci rast miezd

4.6.2024 (SITA.sk) - Nezamestnanosť v prvom štvrťroku klesla na historické minimá, jej miera bola na úrovni 5,6 %. Podľa výsledkov Štatistického úradu SR bolo bez práce v priebehu prvého štvrťroka 2024 na Slovensku 154,7 tisíc osôb, ich počet medziročne klesol takmer o 9 %. Medziročné úbytky počtu nezamestnaných pokračovali už 11. štvrťrok za sebou.Počet nezamestnaných sa po sezónnom očistení v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 1,4 % na 154,4 tisíc osôb. Väčšinu, vyše 66 % nezamestnaných, tvorili dlhodobo nezamestnaní, teda ľudia bez práce 12 a viac mesiacov. Ich počet však medziročne opäť klesol, a to o 5,5 tisíca osôb.„Dynamickejšie medziročné zlepšenie zaznamenali krátkodobo nezamestnaní, medziročne ich ubudlo 9,6 tisíca osôb, čo bolo zníženie o 15,5 %. Z regionálneho hľadiska sa prejavilo celkové zlepšenie situácie a pokles počtu nezamestnaných v 7 z 8 krajov Slovenska, výnimkou bol Bratislavský kraj s veľmi malým nárastom počtu ľudí bez práce," uvádza Štatistický úrad SR.Najvyšší medziročný relatívny úbytok dosiahol Žilinský kraj a najvyšší absolútny pokles Banskobystricky kraj. Jediným regiónom, ktorý mal počet ľudí bez práce pod hranicu 10-tisíc osôb, bol Trenčiansky kraj.V Bratislavskom kraji sa miera nezamestnanosti udržala na rovnakej úrovni ako pred rokom. Miera nezamestnanosti sa súčasne dostala až v piatich krajoch pod úroveň 4 %, vyššie miery zotrvali len v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji, ktoré dlhodobo vedú rebríček najvyššieho počtu aj podielu ľudí bez práce.„Ďalšie zníženie miery nezamestnanosti je nepravdepodobné, keďže participácia dosahuje podľa našich odhadov svoj potenciál a štruktúra ponuky na trhu práce, teda disponibilných ľudí, dáva iba minimálny priestor pre zvýšenie počtu zamestnaných. V aktuálnej situácii začína skutočne platiť, že ten kto si chce prácu nájsť, ju aj skutočne nájde," uviedol analytik 365.banky Podľa jeho slov práve toto je zároveň hlavný dôvod, prečo by rast miezd mal pokračovať. Ten však bude s najväčšou pravdepodobnosťou podľa Boháčka aj lákadlom pre zahraničných pracovníkov. Miera nezamestnanosti ostane na nízkych úrovniach aj podľa makroekonomického analytika Mateja Horňáka Podľa jeho slov to spôsobia dlhodobé štrukturálne problémy spojené s nedostatkom pracovnej sily. Ako ďalej uviedol, pre pokrízový rozbeh ekonomiky bude slovenská ekonomika potrebovať výrazne viac ľudí, význam zahraničných pracovníkov tak bude veľmi veľký.„Napätý trh práce bude naďalej priať zamestnancom a tlačiť rast nominálnych miezd na vyššie úrovne. Firmy budú musieť hľadať vnútorné úspory, prípadne sa do popredia môže čoraz viac dostávať téma investícií, ktoré budú časť, dosiaľ manuálnej, práce nahrádzať technológiami," uzavrel Mateja Horňák.