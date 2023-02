Zamestnanosť na Slovensku sa nezvýšila len v dvoch z 10 sledovaných odvetví, po pandémii dopĺňa ľudí aj gastro

Dopĺňajú stavy zamestnancov

Zamestnanosť v gastre vzrástla

10.2.2023 (SITA.sk) - Zamestnanosť na Slovensku počas minulého roka medziročne vzrástla v ôsmich z desiatich sledovaných odvetví. Počet zamestnancov stúpol hlavne v ubytovaní, o 9,8 percenta a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev takmer o 8 percent.Obe tieto odvetvia však podľa štatistikov iba dopĺňajú stavy zamestnancov, o ktorých prišli pre uzatvorenie prevádzok počas pandémie. Počet zamestnancov rástol taktiež v odvetví informácií a komunikácie, o 4,8 percenta a do 3 percent aj vo všetkých zložkách vnútorného obchodu, doprave i stavebníctve. Vybrané trhové služby zamestnávali rovnaký počet osôb ako v roku 2021.Medziročne menej zamestnancov však mal priemysel, zamestnanosť v tomto odvetví klesla o 0,9 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR. V poslednom mesiaci minulého roka zamestnanosť vzrástla medziročne o viac ako 10 percent v ubytovaní a činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.Miernejšie zvýšenie zamestnanosti zaznamenalo aj odvetvie predaja a opravy motorových vozidiel, a to o 4,2 percenta. Úbytok zamestnancov zaznamenal len priemysel, a to o 1,7 percenta. Zamestnanosť v tomto odvetví pritom klesá od marca 2022.