Chyba a diletantizmus, hovorí generál vo výslužbe Viktorín o plánoch Hegera poslať Ukrajine stíhačky MiG-29 (video)

Slovenské stíhačky MiG-29 už dolietali

Strácame územnú celistvosť

10.2.2023 (SITA.sk) - Hnutie Republika nesúhlasí s tým, aby Slovensko poslalo stíhačky MiG-29 Ukrajine. Uviedli to dnes predstavitelia hnutia na tlačovej besede.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok 9. februára na summite v Bruseli oficiálne požiadal povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) o dodanie stíhačiek MiG-29.Premiér mu povedal, že „Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo". Slovenské stíhačky MiG-29 dolietali v lete, v súčasnosti sú uzemnené. Od septembra 2022 chránia slovenský vzdušný priestor Poliaci, Česi a pripájajú sa aj Maďari.Podľa generála vo výslužbe Jozefa Viktorína z hnutia Republika je tento krok „obrovská chyba, diletantizmus a amaterizmus".Domnieva sa, že odvolaný premiér nemá na to mandát ani kompetencie. „Toto nie je cesta, akou chceme docieliť obranu Slovenskej republiky a územnú celistvosť. Strácame územnú celistvosť, lebo si nekontrolujeme svoj vzdušný priestor," myslí si Viktorín.Podľa neho je na mieste otázka, či Hegerovi dala túto právomoc prezidentka , a ak áno, prečo o tom nikto nevie. „To, čo pomáha Ukrajine, môže pomôcť aj nám dovtedy, kým nemáme náhradu. A my náhradu nemáme," dodal.Kritizoval tiež informáciu zo štvrtka, že Nemecká spolková republika poskytne Slovensku natrvalo dva komplety moderného systému protivzdušnej obrany MANTIS, ktoré posilnia ochranu východnej hranice s Ukrajinou. Podľa neho nikdy nič nie je zadarmo a poverený minister obrany Jaroslav Naď by to „zadarmo" mal vysvetliť.