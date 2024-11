Zamestnanosť vo verejnej správe neustále narastá, RÚZ navrhuje konkrétne opatrenia na jej elimináciu

Zamestnanosť vo verejnej správe rastie

Mzdové náklady štátu

Zamestnanci vo verejnej správe zarábali viac

Odstránenie prebytočnej zamestnanosti

Návrhy konkrétnych opatrení

Prebytočná zamestnanosť musí byť eliminovaná

26.11.2024 (SITA.sk) - Počet zamestnancov napojených na verejný rozpočet za uplynulých 15 rokov potichu vzrástol o viac ako 100-tisíc. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov s tým, že takýto objem pracovníkov predstavuje náklad na úrovni troch miliárd eur zo štátnej kasy.RÚZ zároveň upozorňuje, že v kontexte konsolidácie verejných financií je nevyhnutné odstrániť prebytočnú zamestnanosť vo verejnej správe , vďaka čomu by štát ušetril sám na sebe a nemusel by opakovane a neudržateľne zvyšovať dane pre domácnosti a podniky.Zamestnávatelia poukazujú na to, že verejný sektor na Slovensku zamestnáva podľa údajov Eurostatu 469-tisíc osôb vrátane tzv. dohodárov. Každý piaty človek zamestnaný na Slovensku tak pracuje práve vo verejnom sektore. V posledných rokoch sa Slovensko dokonca dostalo v podiele zamestnaných vo verejnom sektore nad priemer krajín Európskej únie (EÚ) "Od roku 2009 zamestnanosť vo verejnej správe neprestajne rastie, a to bez reálnej potreby vyšších výkonov. Nikto tento nárast nebrzdí a nerealizujú sa ani dostatočné opatrenia na zefektívnenie výkonu činností, ktoré by umožnili pokles zamestnanosti pri zachovaní nevyhnutných činností verejnej správy," zdôraznil prezident RÚZ Nárast počtu zamestnancov platených štátom sa podľa hlavného ekonóma RÚZ Alexandera Karšaya snažia kompetentní relativizovať tvrdeniami, že niektoré subjekty boli "len preradené do verejnej správy", avšak verejne zdôvodnený nárast zamestnanosti kvôli týmto preradeniam je len približne 60-tisíc osôb."Zamestnanosť vo verejnej správe teda postupne rastie," skonštatoval Karšay s tým, že značné náklady štátu tak predstavujú práve mzdové náklady na jeho zamestnancov.Podiel priemernej mzdy vo verejnom sektore k súkromnému sektoru tak postupne rástol a v roku 2022 dosiahol úroveň mediánu EÚ. V dôsledku toho podľa Karšaya zarábali zamestnanci vo verejnej správe v priemere o 11 percent viac ako zamestnanci v súkromnom sektore.Takýto rozdiel je z hľadiska EÚ a aj podľa zistení Útvaru hodnoty za peniaze úplne štandardný aj z dôvodu, že vo verejnej správe pracuje relatívne viac ľudí s vyšším vzdelaním. V rokoch 2023 a 2024 však už rástli mzdy vo verejnom sektore na Slovensku výrazne viac ako v súkromnom sektore.Ekonóm ďalej pripomína, že zatiaľ čo priemerná mzda bola v roku 2022 len o 11 percent vyššia ako v súkromnom sektore, celkové náklady práce na zamestnanca až približne o 20 percent, čo znamená, že vo verejnom sektore sú štedrejšie dobrovoľné sociálne príspevky zamestnávateľov."Preto je pre najbližšie roky 2025 až 2027, poznačené konsolidáciou, namieste šetrenie zo strany štátu práve v tejto oblasti," uviedol Karšay.Odstránenie prebytočnej zamestnanosti by podľa RÚZ výrazne pomohlo s ozdravovaním verejných financií, bez neustáleho zavádzania nových daňových povinností a zvyšovania už existujúcich."Štát si dal za cieľ ušetriť balík v objeme sedem miliárd eur. Za realizovateľné považujeme zníženie zamestnanosti o 100-tisíc ľudí, čo by verejný rozpočet trvale odbremenilo až o tri miliardy eur. Zbytočne obsadené miesta vo verejnom sektore škodia všetkým: výkonu ekonomiky a firiem, verejnému rozpočtu, občanom, aj samotným zamestnaným na neproduktívnej pozícii. Vďaka masívnym odchodom do dôchodku môže redukcia pracovných miest vo verejnom sektore prebehnúť aj bez prepúšťania, pričom je však nevyhnutné ju manažérsky riadiť," vysvetlil viceprezident RÚZ Vladimír Bakeš Zamestnávatelia združení v RÚZ zároveň uvádzajú návrhy konkrétnych opatrení na zníženie zamestnanosti a mzdových nákladov vo verejnom sektore. Do budúcnosti je podľa RÚZ potrebné monitorovať vývoj miezd na konkrétnych pozíciách verejného sektora a dbať na to, aby sa príliš neodlišovali od porovnateľných pozícií v súkromnom sektore za účelom stabilizácie pracovnej sily vo verejnej správe."Máme za to, že platy vysokokvalifikovaných zamestnancov v štátnej správe, učiteľov a pracovníkov v sociálnych službách je potrebné zvýšiť na medzinárodne štandardnú úroveň. Platy vo verejnej správe diferencovať aj z regionálneho hľadiska a komplexne sa pozrieť na to, ktoré pozície sú prebytočné, a takéto škrtať. Jednou z účinných alternatív by bolo aj zásadné zníženie počtu zamestnancov verejnej správy pri reorganizácii procesov a väčšom využití moderných technológií," povedal Bakeš.Zamestnávatelia takisto zdôrazňujú, že nezáleží na tom, či sa jedná o políciu, školstvo, samosprávu, štátnu správu alebo štátne podniky. Ak je rezerva a prebytočná zamestnanosť v akejkoľvek inštitúcii, musí byť podľa RÚZ eliminovaná.V opačnom prípade Slovensko doslova vyhadzuje verejné zdroje z okna a pripravuje sa o produktívny príspevok týchto pracovných síl v sektoroch a pozíciách, kde by boli naozaj prospešné a uplatnili svoje schopnosti.