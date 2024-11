Napätie medzi zamestnancami v Múzeu Betliar. Pobúril ich výber novej riaditeľky

Požadujú slušnú komunikáciu

SNM potrebuje reformu

26.11.2024 (SITA.sk) - Zamestnanci Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Betliar sa vymedzili voči dianiu v slovenskej kultúre i postupom vedenia SNM pri výbere poverenej riaditeľky Andrey Predajňovej . Tá má zastúpiť doterajšiu riaditeľku Tímeu Máteovú počas materskej a rodičovskej dovolenky.Postupy pri výbere Predajňovej na túto pozíciu sú podľa zamestnancov Múzea Betliar v rozpore s Organizačným poriadkom SNM. Doplnili, že tomu predchádzalo odvolanie Máteovej zástupkyne Eriky Šmelkovej. Sú toho názoru, že v slušnej a kultúrnej spoločnosti sa podobné zmeny nerobia zo dňa na deň, na dôvažok bez diskusie so zamestnanectvom.„Situácia nás mrzí o to viac, že poverený generálny riaditeľ SNM tak urobil dva mesiace pred nástupom pani riaditeľky na materskú dovolenku a z nevysvetliteľných príčin odmietol poveriť doterajšiu zástupkyňu riaditeľky Eriku Šmelkovú,“ uviedli zamestnanci vo vyjadrení. Požadujú slušnú komunikáciu, zaistenie primeraných pracovných podmienok aj kontinuitu dosiaľ nastavených procesov.Zamestnanci Múzea Betliar uviedli, že za posledné desaťročie prešla inštitúcia prerodom, a aj reálne vykonávala činnosti, ktoré by múzeum vykonávať malo. Výsledky sú podľa nich viditeľné v náraste návštevnosti i záujmu novinárov, vzniku nových výstav a depozitárov, a tiež v rozsiahlom reštaurovaní a spracúvaní zbierkových predmetov. Zároveň zastrešovali obnovu hradu Krásna Hôrka, ktorý pod Múzeum Betliar patrí.„Múzeum kultivuje, vychováva, uchováva a fascinuje. K tomu sú však potrebné pokoj, istota a stanovenie cieľa,“ uviedli zamestnanci. Podotkli ale, že tieto istoty im ani rezort kultúry, ani vedenie SNM v súčasnosti nevedia poskytnúť.„Máme za to, že je úplne jedno, či je človek konzervatívny alebo liberálny – pre nás a pre vedenie nášho múzea bola vždy kľúčová profesionalita, vzdelanosť a ľudský, rešpektujúci prístup,“ zdôraznili.Zamestnanci múzea poznamenali, že sa im nepracovalo ľahko ani za predošlých vedení ministerstva kultúry a často museli svoju prácu vyčerpávajúco vysvetľovať. Zdôraznili, že im pomohla podpora a pozitívne ohlasy zo strany verejnosti, tie podľa nich ale nedokázali nahradiť oporu u zriaďovateľa, teda ministerstva, ani u vedenia SNM.„Urážajúci pohľad na nás ako na „nešikovných vidiečanov“ zabolel obzvlášť vtedy, keď rozhodnutia, či neschopnosť ich urobiť, bránili v dobre rozbehnutých projektoch a spoluprácach. Snahy opakovane diskreditovať dvoch predchádzajúcich riaditeľov (J. Barczi, T. Mátéová) boli ako vracajúca sa nočná mora, ktorá len spomaľovala našu prácu a odpútavala pozornosť od skutočných problémov, v ktorých sa SNM doslova topí. K tomu výrazne prispel aj odvolaný generálny riaditeľ Branislav Panis ,“ uviedli a dodali, že SNM potrebuje reformu a je potrebné zamyslieť sa nad jeho fungovaním, no to podľa ich názoru nie je možné dosiahnuť ochromením jeho fungujúcich súčastí zastrašovaním, spochybňovaním výsledkov a neochotou komunikovať.„V situácii, v ktorej sme sa ocitli dnes, však opäť cítime neistotu a strach o výsledky našej tvrdej práce. Nikto sa nás na nič neopýtal, ako keby s nami „spupná Bratislava“ nerátala. Posielajú nám sem neznámu a odborne nezdatnú osobu, o predstavách ktorej nič nevieme. Pritom kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka a Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí sú nespochybniteľne dôležité slovenské pamiatky,“ uviedli a zdôraznili potrebu manažérskych schopností, skúseností i vzdelania pri starostlivosti o ne.