Zamestnávatelia dostali z úradu práce prvé peniaze na udržanie zamestnanosti v počas koronakrízy

Pomoc pre podniky v ťažkostiach

Financie dostanú aj živnostníci

22.4.2020 - Úrady práce a sociálnych vecí začali v stredu ráno vyplácať prvé peniaze zamestnávateľom, ktoré sú určené na udržanie zamestnanosti. Na brífingu o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. V stredu od 09:00 začala podľa neho zamestnávateľom odchádzať prvá finančná pomoc od štátu."Do 11:00 už bolo realizovaných 720 dohôd. Prvých 720 zamestnávateľov bude mať dnes alebo najneskôr zajtra peniaze na svojich účtoch, platby posielame zrýchlene," povedal.Ďalšie mesiace pritom už zamestnávatelia nebudú musieť podpisovať dohody s úradmi práce, na úrady budú zasielať len príslušné výkazy.Vláde sa podľa Krajniaka podarilo vyrokovať s Európskou úniou výnimku, aby pomoc od štátu mohli dostať aj podniky v ťažkostiach. "S tým sme asi dva týždne pracovali, rokovali sme na úrovni celej Európskej únie o tom, aby nám táto výnimka bola udelená," povedal. Štát tak bude môcť poskytovať príspevky na zamestnancov aj pre podniky v ťažkostiach."Nepodarilo sa vybaviť výnimku, ak žiada živnostník iba sám na seba a podnik je v ťažkostiach," tvrdí Krajniak. Celková pomoc pre zamestnávateľov a SZČO by mala dosiahnuť 1,4 miliardy eur.Európska komisia však podľa ministra Slovensku schválila strop na pomoc v sume dvoch miliárd eur, čo umožní zvýšenie súčasnej 1,4-miliardovej pomoci bez nutnosti opätovne ju schvaľovať Európskou komisiou.Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostane tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 %. Pri poklese tržieb o viac ako 20 % bude tento príspevok za apríl tohto roka a ďalšie mesiace 180 eur, pri poklese viac ako 40 % to bude 300 eur, pri viac ako 60 % pôjde o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 % to bude čiastka 540 eur.Za marec dostane SZČO paušálny príspevok v polovičnej sume. Mechanizmus pomoci počíta aj s preplatením 80 % hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli, alebo sú povinne uzavreté. Súčasťou preplatenej sumy budú aj dane a odvody za zamestnanca. Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnanca dosiahne 1 100 eur.Zamestnávatelia budú povinní vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku. Okrem toho musia prijať záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý požiadali o príspevok, neskončia pracovný pomer s daným zamestnancom. Zároveň musia úradu práce a sociálnych vecí predložiť údaj o stave zamestnancov k 31. marcu tohto roka.Splnenie všetkých týchto podmienok zamestnávatelia dokladujú čestným vyhlásením. "Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol," uvádza sa v materiáli. O príspevok od štátu môže žiadať len ten subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru tohto roka.