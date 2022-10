Zamestnávatelia kritizujú smerácke rozmrazenie mzdových príplatkov, môže ohroziť tisíce pracovných miest

Hazard s ekonomikou i ľudskými životmi

Obchádzanie riadneho legislatívneho procesu

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Novela Zákonníka práce predložená opozičnou stranou Smer-SD priamo ohrozuje celkovú zamestnanosť na Slovensku a v praxi môže negatívne ovplyvniť tisíce pracovných miest naprieč jednotlivými sektormi ekonomiky. V tlačovej správe na to upozorňuje Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) O návrhu na opätovné rozmrazenie mzdových príplatkov za prácu počas noci, víkendov či sviatkov a ich naviazanie na aktuálnu sadzbu minimálnej mzdy by mali poslanci hlasovať tento týždeň.Zamestnávatelia pritom opozičnej strane verejne odkazujú, že predkladať takýto návrh v krízových časoch, a to bez akéhokoľvek odôvodnenia a diskusie, je vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou i ľudskými životmi.Na nedostatky novely upozorňovala RÚZ už pred niekoľkými týždňami. Kritizovala obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a žiadala jej stiahnutie. Ani napriek tomu však podľa nej doposiaľ k spoločnému stretnutiu, stiahnutiu či dopracovaniu návrhu, prípadne vecnej diskusii o rozsiahlych negatívnych dopadoch návrhu na podniky a domácnosti neprišlo. Naopak, novela „potichu“ prešla do druhého čítania.Zamestnávatelia upozorňujú, že jej prípadné schválenie bude mať na svedomí likvidáciu pracovných miest a skokový nárast nezamestnanosti. „Ďalšie zvyšovanie nákladov v čase energetickej a inflačnej krízy totiž spôsobí, že podniky nebudú schopné udržať svojich zamestnancov. Hromadné prepúšťanie by sa tak mohlo dotknúť tisícov ľudí vo všetkých regiónoch, a to vrátane najohrozenejších nízkopríjmových pracovníkov," konštatuje RÚZ.