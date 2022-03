Zamestnávatelia môžu o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov žiadať do konca marca

Informáciu o schválení neposielajú

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Rezort hospodárstva vyzýva firmy, ktoré doteraz nepodali žiadosť o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov, aby tak urobili najneskôr do konca mesiaca, teda do 31. marca.Ako Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) informuje v tlačovej správe, na žiadosti podané po tomto termíne sa nebude prihliadať.MH SR žiadosti priebežne kontroluje a overuje. Kompenzácia nákladov sa týka testovania, ktoré bolo povinné počas decembra a januára.Ministerstvo v záujme zníženia administratívnej záťaže a čo najplynulejšieho vybavovania žiadostí odporúča firmám podať jednu spoločnú žiadosť za oba mesiace – teda za december aj za január.Žiadosť je možné vypracovať a odoslať výlučne prostredníctvom na to určeného formulára cez portál verejnej správy slovensko.sk. Na žiadosti podané inou formou ministerstvo neprihliada.MH SR zároveň pripomína, že firmám nezasiela informáciu o schválení žiadosti, ale iba upozornenie o prípadnom neschválení, aby mali žiadatelia možnosť podať novú opravenú žiadosť.Za december sa bude preplácať za jeden test 5 eur, za január je suma kompenzácie stanovená na 4 eurá.Ďalšie euro štát preplatí za náklady spojené s testovaním každého plne neočkovaného zamestnanca a zamestnanca, ktorý neprekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.Všetky potrebné informácie k vypracovaniu žiadostí sú zverejnené na webe ministerstva https://www.mhsr.sk/koronavirus/testovanie-firiem-2021.