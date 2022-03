ONLINE: Vojna na Ukrajine: Deň ôsmy

Na Ukrajine naďalej trvajú boje po celej krajine. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Mariupoľ, veľké mesto na pobreží Azovského mora, bolo obkľúčené ruskými silami. Tamojší starosta Vadim Bojčenko pre agentúru Interfax povedal, že útoky na Mariupoľ boli ukrutné. „Nemôžeme ani vziať ranených z ulíc, z domov a bytov, keďže ostreľovanie neprestáva,“ povedal.

Ozbrojené sily ruského prezidenta Vladimira Putina tvrdia, že úplne ovládli Cherson, čo by z neho urobilo najväčšie mesto, ktoré doteraz počas invázie padlo. Vysoký predstaviteľ obrany USA to spochybnil. „Podľa nás je Cherson do značnej miery sporné mesto,“ povedal pod podmienkou anonymity. Zelenského úrad pre agentúru AP uviedol, že nemôže komentovať situáciu v Chersone, kým boje stále pokračujú.

Starosta Chersonu Ihor Kolychajev však uviedol, že ruskí vojaci vstúpili do mesta a prišli do budovy mestskej správy. Povedal, že ich požiadal, aby nestrieľali na civilistov a umožnili posádkam zbierať telá z ulíc. „V meste nemáme žiadne ukrajinské sily, iba civilistov a ľudí, ktorí tu chcú žiť,“ uviedol vo vyhlásení na Facebooku.

Kolychajev povedal, že Cherson zachová prísny zákaz vychádzania od 20:00 do 6:00 a obmedzí dopravu do mesta na dodávky potravín a liekov. Mesto bude tiež vyžadovať, aby sa ľudia vonku zdržiavali maximálne po dvoch, poslúchali príkazy zastaviť a „neprovokovali ruské jednotky“. „Vlajka, ktorá nad nami veje, je ukrajinská,“ napísal. „A aby to tak zostalo, musia sa dodržiavať tieto požiadavky.“