Zamestnávatelia môžu opäť zabojovať o titul Zdravá firma roka. Union vytvára priestor aj na diskusie o duševnom zdraví žien na pracovisku

7.11.2023 (SITA.sk) - Union zdravotná poisťovňa odštartovala už 14. ročník súťaže Zdravá firma roka. Spoločnosti rôznych kategórií sa môžu ešte do konca novembra prihlásiť do unikátneho projektu, ktorého cieľom je poskytnúť inšpiráciu v tom, ako sa čo najlepšie starať o svojich zamestnancov, ich zdravie a spokojnosť. Union plánuje tento rok časť diskusií orientovať aj na to, ako sa zamestnávatelia starajú o zdravie žien na pracovisku a akým prínosom môžu byť pre organizácie pracujúce matky.Projekt Zdravá firma roka vznikol v Union zdravotnej poisťovni v roku 2008. Od spustenia súťaže sa do Zdravej firmy roka zapojilo počas 13-tich ročníkov súťaže už viac než 160 firiem. Prvotne sa súťažilo v dvoch kategóriách, výrobné a nevýrobné spoločnosti, ku ktorej sa neskôr pridala kategórie malé firmy. "Cieľom súťaže je dbať na zdravie zamestnancov na pracovisku či mimo neho, zlepšiť povedomie o prevencii a zdravom životnom štýle a poskytnúť zamestnancom podmienky na to, aby svoje zdravie nepodceňovali ani v práci," vysvetľuje riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Jozef Koma. Zároveň dodáva, že Zdravá firma roka nie je len súťažou o najväčší počet benefitov pre zamestnancov, ide o zlepšovanie prostredia a starostlivosti o zamestnancov a vzájomnú diskusiu. Vďaka zapojeniu sa do tejto súťaže a aktívnej účasti na konferenciách môžu spoločnosti získať inšpiráciu od odborníkov alebo ostatných firiem a zlepšiť tak niečo aj vo svojej organizácii.Ostatné ročníky súťaže dokazujú, že zamestnávatelia sa neorientujú len na ergonomické pomôcky či zdravé stravovanie, vnímajú aj potreby zamestnancov v oblasti duševného zdravia a psychohygieny, čo Union zdravotná poisťovňa vníma ako veľmi prínosné a aktuálne. Víťazovi súťaže v každej z troch kategórii bude udelený titul "Zdravá firma roka" a taktiež nadštandardný "Deň zdravia" pre zamestnancov spoločnosti, ktorý organizuje Union zdravotná poisťovňa.Nosné témy plánovanej konferencie, ktorá na súťaž nadväzuje v prvej polovici nasledujúceho roka, sa budú počas 14. ročníka projektu týkať aj podpory zdravia žien na pracovisku. "Nehovoríme len o pracujúcich matkách a ich návrate do zamestnania, ale o všetkých ženách, ich potrebách a podmienkach, aby mohli plne realizovať svoj potenciál v práci," konštatuje riaditeľka ľudských zdrojov Tatiana Sýkorová. S participantmi súťaže Zdravá firma roka Union plánuje opäť diskutovať aj o témach duševného zdravia a orientáciu na ženské zdravie chce smerovať na všetky vekové kategórie.Zapojiť sa do súťaže Zdravá firma roka je možné prostredníctvom registračného formuláru do 30. novembra 2023. Dotazník obsahuje viacero kategórií, ktoré sú zamerané na rôzne súčasti starostlivosti o zamestnancov. O víťazovi súťaže Zdravá firma roka rozhodujú odborníci a odborníčky z oblasti zdravotníctva a personalistiky. Každá firma bude hodnotená bodmi, ktoré udelí odborná komisia. Vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v marci.Informačný servis