Zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom zákona o výške minimálnej mzdy

Na snímke sprava prezident AZZZ Tomáš Malatinský, prezident APZ Alexej Beljajev a Andrej Lasz. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. augusta (TASR) – Podnikatelia združení v Klube 500 a v Asociácii priemyselných zväzov nesúhlasia s návrhom zákona o minimálnej mzde, ktorý v stredu predstavil predseda vládnej strany Smer-SD Robert Fico. Minimálna mzda by sa mala podľa tohto návrhu od roku 2021 automaticky zvyšovať na úroveň 60 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Zamestnávatelia upozorňujú na to, že by takýto zákon mal byť podrobený pripomienkovému konaniu a že nie je v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru pre sociálne práva.Minimálna mzda je v súčasnosti na úrovni 520 eur mesačne a po tom, čo sa na jej výške na budúci rok nedohodli zamestnávatelia a odborári, predloží rezort práce kompromisný návrh na úrovni 580 eur. Zvýšením na 60 % z priemernej mzdy by v ďalšom roku minimálna mzda výrazne prekročila úroveň 600 eur.povedal generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz.Takéto zvýšenie minimálnej mzdy o niekoľko desiatok eur podľa neho pomôže štyrom percentám Slovákov, ktorí ju poberajú.dodal Lasz.Klub 500, ktorý zastrešuje najväčšie slovenské firmy, rešpektuje odporúčania Európskeho výboru pre sociálne práva, podľa ktorých by výška minimálnej mzdy mala byť na úrovni 60 % priemernej mzdy. Podnikatelia však upozornili na to, že by sa mali brať do úvahy na výpočet údaje o výške čistej tak minimálnej, ako aj priemernej mzdy.uviedol riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Najväčším problémom minimálnej mzdy je podľa Gregora jej prepojenie so mzdovými tarifami a príplatkami. Tie by mali byť podľa Klubu 500 vyrátavané nie z minimálnej, ale z priemernej mzdy. Podnikatelia by tak mohli ľahšie predvídať svoje budúce náklady a neboli by v tomto plánovaní závislí od aktuálnych rozhodnutí štátu. V opačnom prípade ostane štatút minimálnej mzdy opäť len prostriedkom na napĺňanie neefektívnych verejných rozpočtov.dodal Gregor.