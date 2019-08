P. Pellegrini odmieta účelové vyťahovanie častí komunikácie Mariana K.

Na snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. augusta (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odmieta účelové vyťahovanie častí dôkazov, ktoré niekomu vyhovujú v predvolebnom období. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády v súvislosti s medializovanou komunikáciou medzi podnikateľom Marianom K. a Alenou Zs., ktorí sú obvinení v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, a ďalšími osobami. Dôkazmi sa podľa jeho slov majú zaoberať orgány činné v trestnom konaní.skonštatoval premiér s tým, že nechce nikoho obviňovať z účelového konania. Poukázal na to, že zaistených správ je viac, pričom sú zverejňované len konkrétne útržky.Dodal, že dôkazmi sa majú zaoberať vyšetrovatelia a prokurátori, na ich základe má potom rozhodovať súd. Úlohou orgánov štátnej správy je podľa jeho slov zabezpečiť, aby sa nikto nesnažil dôkazy ututlať, ale aby sa nimi kompetentné orgány zaoberali. Ak by správy naznačovali porušovanie zákonov, vyšetriť to majú kompetentné orgány.Podľa medializovanej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs. mal byť podnikateľ v kontakte s viacerými politikmi, medzi nimi aj s predstaviteľmi koaličných strán Bélom Bugárom (Most-Híd), predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) či expremiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s Ficom sa mal stretnúť. Mal mať záujem o zotrvanie Smeru-SD vo vláde, a to aj po vražde novinára. Smer-SD aj predstavitelia koaličných strán sa voči komunikácii ohradili a tvrdenia odmietli.