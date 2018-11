Zamestnávatelia oceňujú schválenie novely zákona o výrobe elektriny

Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 23. novembra (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) oceňuje nedávne schválenie novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) v Národnej rade SR. Uviedol to tajomník RÚZ Martin Hošták.zdôraznil.Upozornil, že cieľom úľavy je podporiť konkurencieschopnosť slovenského priemyslu znížením koncovej ceny elektriny pre podniky, u ktorých významnú časť nákladov tvoria výdavky na elektrinu. Kritériá výberu takýchto podnikov vychádzajú zo špecifikácie prílohy Usmernenia Európskej komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 až 2020.Poznamenal, že koncové ceny elektriny pre priemysel sú na Slovensku dlhodobo jedny z najvyšších v rámci celej EÚ. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je kontinuálny rast regulovanej zložky ceny, predovšetkým tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá slúži prevažne na financovanie podpory pre výrobu elektriny z OZE. Táto tarifa sa dokonca dostala na úroveň, kedy v istom čase bola drahšia ako samotná silová cena elektriny.Doterajší systém regulácie podľa Hoštáka neumožňoval transparentným a predvídateľným spôsobom kontrolovať objem podpory OZE a teda ani výšku TPS, napriek tomu, že na túto podporu sa skladali tak domácnosti, ako aj priemyselní odberatelia. Nový systém už negarantuje automatické dotácie. Pre nové zdroje energie s inštalovaným výkonom nad 500 kilowattov (kW) sa bude uplatňovať príplatok, ktorý štát určí na základe súťaže v aukcii. Popri tomto systéme sa novelou umožňujú aj ďalšie progresívne formy podpory, napríklad podpora pre tzv. lokálne zdroje do 500 kW, ktoré pokryjú elektrinou vyrobenou z OZE primárne svoju vlastnú spotrebu bez významného ovplyvňovania elektrizačnej sústavy. Podpora takýchto zdrojov nebude spôsobovať priamy tlak na rast TPS.Prijatá novela zákona o OZE podľa tajomníka RÚZ poskytuje štátu nástroj aspoň čiastočne kompenzovať energeticky intenzívny priemysel v oblasti podpory výroby z OZE. Makroekonomické štatistiky plne preukázali, že negatívne dopady celosvetovej hospodárskej krízy v roku 2008 sa najmenej prejavili v ekonomikách so silnou priemyselnou základňou.Dodal, že čiastočné odbremenenie energeticky náročného výrobného priemyslu od vysokých nákladov za energie je konkrétna možnosť a príležitosť, ako môže štát prispieť k zachovaniu konkurencieschopnosti a zrovnoprávneniu postavenia priemyslu SR voči ich rivalom z iných členských krajín EÚ, ale aj tretích štátov, kde dodržiavanie prísnych noriem a štandardov nie je pravidlom ani povinnosťou.