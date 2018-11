Rektor Ignatieff: Zdá sa, že vláda už o univerzite CEU už rozhodla

Na archívnej snímke je vchod do Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Budapešť 23. novembra (TASR) - Vyjadrenia maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa svedčia o tom, že maďarská vláda už o osude Stredoeurópskej univerzity (CEU) rozhodla. Uviedol to rektor CEU Michael Ignatieff v liste Szijjártóovi, ktorý v piatok zverejnila agentúra MTI.Rektor v dokumente napísal, že ak sa vláda rozhodla nepodpísať dohodu s univerzitou o jej fungovaní, tak kabinet neplní zákonom stanovené podmienky. Ignatieff podrobne zdôvodňuje svoj postoj a dodáva, že univerzita už 18 mesiacov hľadá spôsob, ako by mohla zostať v Maďarsku.dodal.Szijjártó v pondelok v Bruseli povedal, že CEU ako zahraničná univerzita neplní pre svoju činnosť v Maďarsku podmienku vykonávania vysokoškolského vzdelávania v krajine svojho pôvodu.povedal Szijjártó v súvislosti s tým, že CEU oznámila, že v spolupráci so školou Bard College poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v štáte New York.Rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa v nedeľu stretol s americkým miliardárom a filantropom Georgeom Sorosom, aby prediskutovali presun CEU z Budapešti do Viedne.Na protest proti odchodu CEU avizovali na Facebooku opäť demonštráciu v Budapešti na sobotu 24. novembra.uviedli organizátori pripravovaného protestu. Podporu CEU a slobode vzdelávania vyjadrilo 9. apríla v maďarskom hlavnom meste až 80.000 demonštrantov.Maďarský parlament vlani v apríli schválil novelu vysokoškolského zákona sprísňujúcu podmienky činnosti pre zahraničné univerzity.CEU bola zriadená v roku 1991; ide o univerzitu akreditovanú v Spojených štátoch so sídlom v Budapešti. Zakladateľom univerzity je liberálny americký miliardár Soros, ktorého Orbánova vláda považuje za svojho hlavného nepriateľa.