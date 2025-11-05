Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Imrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

Zamestnávatelia podporujú Žilinkov návrh, príliš zhovievavý prístup neprináša želané výsledky


Tagy: krádeže Kriminalita Majetková trestná činnosť Trestný zákon

Rast recidívy ohrozuje podniky aj zamestnancov. Upozornila na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorá v ...



Zdieľať
fc8a8621 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Rast recidívy ohrozuje podniky aj zamestnancov. Upozornila na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorá v poslednom období zaznamenáva výrazný nárast majetkovej trestnej činnosti páchaný na majetku ich prevádzok, maloobchodných partnerov či na súkromnom majetku zamestnancov.

Priestupková recidíva


Asociácia je presvedčená, že na vine je do veľkej miery takzvaná priestupková recidíva, ktorá predstavuje bezpečnostný a spoločenský problém. AZZZ SR preto plne podporuje stanovisko generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý prišiel s návrhom novelizovať Trestný zákon. Cieľom je pritom opätovné zavedenie opatrenia "trikrát a dosť", alebo iného účinného nástroja, ktorý by riešil opakovanú majetkovú kriminalitu.

"Poctiví podnikatelia a zamestnanci nesmú byť tí, ktorí znášajú následky bezohľadnosti recidivistov. Potrebujeme systém, ktorý chráni tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, nie tých, ktorí ich opakovane porušujú," zdôraznil prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.

Zhovievavý prístup neprináša výsledky


Asociácia nepochybuje o tom, že prvky restoratívnej justície, ktoré boli zavedené v novelách Trestného zákona, mali dobrý úmysel a boli opodstatnené. Avšak v prípade opakovanej majetkovej trestnej činnosti sa ukázalo, že je nevyhnutné dôsledné a primerané sankcionovanie páchateľov, a tiež účinná ochrana spoločnosti pred pokračovaním v protiprávnom konaní.

"Skúsenosti z praxe ukazujú, že príliš zhovievavý prístup voči tejto skupine páchateľov neprináša želané výsledky. Ochrana verejnosti a poctivých podnikateľov by sa preto mala stať prioritou," uzavrela asociácia.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnávatelia podporujú Žilinkov návrh, príliš zhovievavý prístup neprináša želané výsledky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: krádeže Kriminalita Majetková trestná činnosť Trestný zákon
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Muž vo Francúzsku autom úmyselne vrazil do chodcov a cyklistov, desiatich zranil
<< predchádzajúci článok
Kaufland oslavuje 25 rokov spolu so zamestnancami, v daroch a zážitkoch im venoval milióny eur

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 