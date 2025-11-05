|
05. novembra 2025
Muž vo Francúzsku autom úmyselne vrazil do chodcov a cyklistov, desiatich zranil
Desať ľudí utrpelo zranenia, z nich štyria vážne, keď 35-ročný muž v stredu narazil autom do chodcov a cyklistov na francúzskom atlantickom ostrove Oléron. Informovala o tom francúzska ...
5.11.2025 (SITA.sk) - Desať ľudí utrpelo zranenia, z nich štyria vážne, keď 35-ročný muž v stredu narazil autom do chodcov a cyklistov na francúzskom atlantickom ostrove Oléron. Informovala o tom francúzska prokuratúra.
Obyvateľ Oléronu „úmyselne zrazil niekoľko chodcov a cyklistov“ pri ceste spájajúcej dve mestá na malebnom ostrove pri meste La Rochelle, uviedol prokurátor Arnaud Laraize.
Keď páchateľa zatkli, zvolal po arabsky „Boh je najväčší“, uviedol sudca, čo je výraz, ktorý často používajú islamskí extrémisti. Polícia muža zatkla a vyšetruje ho pre „pokus o vraždu“, ale jeho motív nebol bezprostredne jasný, dodal Laraize.
Prokurátor uviedol, že incident sa stal na ceste spájajúcej mestá Dolus d'Oléron a Saint-Pierre d'Oléron. Starosta mesta Dolus d'Oléron potvrdil, že podozrivý je miestnym obyvateľom.
