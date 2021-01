Zamestnávatelia presadzujú dobrovoľné testovanie firiem a kritizujú vládou prijímané opatrenia

Kritika prijímaných opatrení

Firmy chcú výraznejšiu podporu od štátu

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Dobrovoľné testovanie firiem s podporou štátu bez obmedzení je efektívna cesta ako ochrániť zdravie a zachovať princípy trhového hospodárstva. Taký je odkaz zamestnávateľských organizácií vláde. Slovenská obchodná a priemyselná komora zároveň vyzývajú, aby sa do boja s pandémiou vniesla koncepčnosť a strategický prístup."Nepredvídateľnosť prijímaných opatrení, absencia či neakceptovanie odbornej diskusie bez akejkoľvek jasnej a čitateľnej stratégie ešte viac umocňujú negatívne dopady pandémie na podnikateľské prostredie i spoločnosť ako celok," konštatujú.Zamestnávatelia pritom trvajú na tom, aby testovanie bolo dobrovoľné, na základe vlastného zváženia, potrieb a plánov jednotlivých spoločností a aby nebolo limitované počtom zamestnancov. Ako totiž upozorňujú, vo firmách nad 500 ľudí pracuje iba približne 20 % všetkých zamestnancov.Vzhľadom na to, že ide o organizačne a finančne náročný proces, žiadajú zamestnávatelia od štátu aj výraznejšiu podporu."A to formou poskytnutia testov, napríklad cez centrálne sklady v krajských mestách alebo finančnej kompenzácie, ktorá by mala mať časovo a administratívne nenáročnú legislatívnu podobu," navrhujú. Zároveň považujú za kľúčové aj zníženie administratívnej záťaže napríklad pri zriaďovaní mobilných odberných miest a v otázke vydávania a platnosti certifikátov.