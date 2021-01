LANXESS plánuje akvizíciu Theseo, poskytovateľa dezinfekčných a hygienických riešení

Vhodný doplnok k podnikaniu v oblasti ochrany materiálu

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Technická odbornosť a široké portfólio produktov posilňujú pozíciu LANXESS v oblasti hygieny a dezinfekcie pri chove ošípaných a hydiny.Spoločnosť LANXESS, líder v oblasti špeciálnej chémie, ďalej rozširuje svoje podnikanie v oblasti ochrany spotrebiteľov a vstúpil do exkluzívnych rokovaní o získaní francúzskej skupiny Theseo. Spoločnosť so sídlom v Lavale je popredným výrobcom dezinfekčných a hygienických riešení v Európe a Latinskej Amerike. Jej produkty sa používajú najmä pri chove hospodárskych zvierat na prevenciu a kontrolu chorôb. Po dokončení transakcie spoločnosť LANXESS významne rozšíri svoju ponuku výrobkov pre rastúci trh s hygienou zvierat.Theseo ponúka rozsiahle portfólio dezinfekčných a hygienických produktov pre chov ošípaných a hydiny. Práve v tejto oblasti má LANXESS silné rastové vyhliadky vďaka rastúcim požiadavkám na biologickú bezpečnosť a dezinfekciu. Theseo má takisto portfólio v oblasti čistenia vody a výživy zvierat. Vďaka neustálemu úsiliu o mäso bez antibiotík zohrávajú tieto produkty v živočíšnej výrobe stále väčšiu rolu.Pred uskutočnením plánovanej transakcie bude nasledovať obvyklý informačný a konzultačný proces so zamestnancami vo Francúzsku. Transakcia ďalej podlieha protimonopolnému konaniu. Obe strany očakávajú, že predpokladaná transakcia bude dokončená v polovici roku 2021."Zameriavame sa ziskové špeciálne chemikálie a v tejto oblasti hrajú výrobky na ochranu spotrebiteľa dôležitú úlohu. Po dokončení plánovanej akvizície spoločnosti Theseo opäť rozšírime naše podnikanie v tejto oblasti," uviedol Matthias Zachert, predseda predstavenstva spoločnosti LANXESS AG.LANXESS plánuje financovať predpokladanú akvizíciu v hodnote približne 70 miliónov EUR z hotovostných rezerv. Za rok 2020 sa očakáva, že Theseo vygeneruje tržby okolo 33 miliónov EUR a EBITDA v strednej hodnote jednociferného milióna EUR. Do troch rokov po dokončení plánovanej transakcie očakáva LANXESS ročný prírastok EBITDA v rovnakej výške zo synergických efektov.Theseo má asi 100 zamestnancov a pobočky v Laval (Francúzsko), Wietmarschen (Nemecko), Hull (Veľká Británia) a Campinas (Brazília). Spoločnosť LANXESS má v úmysle integrovať podnikanie do svojej obchodnej divízie produktov na ochranu materiálov, kde by doplnila portfólio dezinfekčných a hygienických riešení."Úspešná akvizícia spoločnosti Theseo nám umožní posilniť našu pozíciu v oblasti hygieny zvierat a rozšíriť naše portfólio o ďalšie renomované prémiové výrobky," uviedol Michael Schäfer, vedúci obchodnej jednotky pre výrobky na ochranu materiálov. "Silná prítomnosť spoločnosti Theseo v Európe podporí naše podnikanie a doplní našu globálnu prítomnosť. Tešíme sa, že budeme môcť ťažiť zo skúsených zamestnancov, technických a regulačných odborných znalostí, známych značiek a zavedenej distribučnej siete."Theseo ponúka rozsiahle portfólio dezinfekčných a hygienických výrobkov pre chov ošípaných a hydiny. V tomto segmente vidí LANXESS silné vyhliadky na rast v dôsledku rastúcich požiadaviek na biologickú bezpečnosť. Theseo má tiež dobre rozložené portfólio v oblasti hygieny vody a výživy zvierat. Vďaka nepretržitej snahe smerovať k mäsu bez antibiotík, zohrávajú tieto výrobky čoraz väčšiu úlohu v živočíšnej výrobe.Obchodná divízia produktov na ochranu materiálov zamestnáva okolo 660 zamestnancov a má výrobné závody v Krefeld-Uerdingen a Dormagen (Nemecko), Sudbury (Veľká Británia), Pittsburgh a Memphis (USA), Jarinu (Brazília), Jhagadia (India), Changzhou (Čína) a Singapure. Produkty tejto divízie majú široké použitie. Vďaka širokej škále aktívnych antimikrobiálnych zložiek poskytuje obchodná jednotka zákaznícke riešenia pre rôzne priemyselné odvetvia, ako sú dezinfekcia, farby a nátery, ochrana dreva, stavebníctvo a nápoje. Produkty na ochranu materiálu tiež poskytujú komplexné technické služby a regulačnú podporu, ako aj výskum a vývoj špecifický pre jednotlivé projekty.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis