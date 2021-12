Zamestnávatelia prijali deklaráciu k zelenému balíku opatrení Európskej komisie, opatrenia podpísali aj v Rakúsku či Česku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí zamestnávatelia prijali deklaráciu k zelenému balíku opaterní Európskej komisie. Opaternia Fit for 55 podpísali aj rakúski, maďarskí, českí, slovinskí aj chorvátski zamestnávatelia. Informuje o tom Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v tlačovej správe.Transformácia na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo predstavuje technologickú a ekonomickú výzvu so značnými kapitálovými výdavkami. Štart dekarbonizácie komplikujú podľa RÚZ vysoké ceny energií, čo sa v budúcnosti premietne do vyšších operačných nákladov.„Je kľúčové, aby EÚ spoločne s vládami členských štátov vypracovali stabilný a stimulujúci regulačný rámec a efektívny systém podpory celého procesu dekarbonizácie. Priemyselné podniky potrebujú dostatočné podmienky na realizáciu nevyhnutných zmien pri súčasnom zachovaní ich konkurencieschopnosti počas i po tomto procese. Zároveň, v záujme predchádzania konkurenčných nevýhod, je dôležité, aby boli tieto podmienky pre všetkých rovnaké,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.Balík Fit for 55 zohľadňuje niekoľko zásad. Ciele majú byť dosahované nákladovo efektívnym spôsobom s rešpektovaním technologickej neutrality, prístup ku konkurencieschopnej a udržateľnej nízkouhlíkovej energii, ochranné mechanizmy pred únikom uhlíka, bezplatné prideľovanie kvót oprávneným spoločnostiam do roku 2030 či zamedzenie uplatňovania medziodvetvového korekčného faktora zvýšením podielu bezplatne prideľovaných kvót v rámci revízie Schémy obchodovania s emisnými kvótami.