Zamestnávatelia sa s vedcami dohodli na protiepidemickej stratégii, môže znížiť riziko výpadku pracovníkov

Pravidelné testovanie

Veľké firmy by mohli ísť príkladom

15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Priemyselné spoločnosti by v súčasnej epidemickej situácii mali podľa možností vytvárať ustálené a uzatvorené kolektívy, obmedziť miešanie a kontakty zamestnancov v spoločných priestoroch. Ide o jedno z odporúčaní protiepidemických stratégií v podnikoch, ktoré vytvorili predstavitelia zamestnávateľských organizácií a vedci zo Slovenskej akadémie vied.Chcú tak pomôcť zabezpečiť udržateľné fungovanie priemyselných firiem a prevádzok. Odporúčania by mali výrobné podniky dodržiavať, aby ochránili zamestnancov pred nákazou a čo najlepšie zabezpečili svoje fungovanie.Spoločnosti by taktiež mali klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného testovania zamestnancov pred nástupom na prevádzku a výsledky pozitívnych antigénnych testov následne overiť pomocou RT PCR, aby sa falošne pozitívni pracovníci nevystavovali zbytočnej karanténe.„Odporúčame zaviesť systém na izoláciu zamestnancov, u ktorých sa počas práce prejavili príznaky ochorenia COVID-19, zabezpečiť ich otestovanie a transport do karantény, vrátane identifikácie ich blízkych kontaktov. Podľa možností a stratégie daného podniku odporúčame realizovať preventívne programy starostlivosti o zamestnancov,“ píšu ďalej v dokumente zamestnávatelia a vedci.Podniky by taktiež mali šíriť osvetu o správaní sa na pracovisku a viesť internú kampaň za očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Vedci okrem toho upozorňujú, že považujú za dôležité zmeniť systém testovania a zvýšiť kapacity na vyhľadávanie kontaktov.Spoločne so zamestnávateľmi sa zhodli na tom, že skúsenosti z veľkých firiem by mohli slúžiť ako príklad aj pre menšie prevádzky.