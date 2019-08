Zamestnávatelia stále bojujú s nedostatkom pracovníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Od roku 2010 zmizlo zo slovenského a českého trhu viac ako 400.000 nezamestnaných. Miera nezamestnanosti je na rekordných minimách aj v Poľsku a Rumunsku. Priemerné mzdy v regióne V4 sa vyrovnali na podobnú úroveň (cca 1195 eur), ku ktorým sa po skokovom náraste priblížili aj mzdy pracovníkov v Rumunsku (1070 eur, za posledných 9 rokov je to nárast o 184 %). To všetko vyvoláva problém, ktorý musia riešiť personalisti a manažéri tímov v mnohých firmách.Trhy sa vyvíjajú výrazne rozdielnou rýchlosťou a predvídateľnosť zmien začínajú ovplyvňovať aj iné faktory, než len ekonomické. V poslednej dekáde boli výkyvy na trhu práce ovplyvňované liberalizáciou pracovných trhov, ich prelínaním v rámci Európskej únie, a tiež nástupom nových generácií s odlišným postojom k pracovnému životu. Dnes sa k nim čím ďalej tým častejšie pridávajú faktory politické, ako naznačuje generálny riaditeľ personálnej agentúry Manuvia Peter Dosedla. Podľa neho o zamestnanosti a nezamestnanosti už nerozhoduje iba ponuka a dopyt, ale aj rôzne politické a obchodné dohody, ako je napríklad oceľ čínskeho pôvodu vyrábaná v Turecku a dovážaná do Európy, alebo kompletizácia elektroniky v EÚ, aj keď ide v podstate o rozložené hotové výrobky. To zaisťuje zamestnanosť, ktorej kapacity sa však zároveň z domácich trhov ťažko napĺňajú. Je preto potrebné hľadať inde.Pracovná mobilita sa odvíja buď v závislosti od otvorenosti pracovných trhov, teda toho, ako jednoducho môže cudzinec v krajine získať prácu, alebo postupným presunom na západ podľa toho, ako sa vyvíja minimálna a priemerná mzda.hovorí Dosedla.Po Ukrajine a Balkáne sa bude pozornosť rozširovať aj na Bielorusko, Severné Macedónsko, Bosnu a Hercegovinu, alebo dokonca na Grécko. V ďalšej vlne potom možno hovoriť o krajinách ako je Vietnam, Filipíny alebo Mongolsko.uzatvára Dosedla.