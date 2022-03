Zamestnávatelia vyzývajú, aby sa zriadil oficiálny pracovný portál pre Ukrajincov

1.3.2022 - Slovenskí zamestnávatelia vyzývajú v súvislosti so situáciou na Ukrajine na urýchlené zriadenie oficiálneho pracovného portálu, kde by obyvatelia Ukrajiny mali prístup k voľným pracovným miestam na slovenskom trhu práce.Ako ďalej informuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, portál by mal byť dostupný v ukrajinskom jazyku a mohol byť napríklad v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Situácia na trhu práce sa po koronakríze začína stabilizovať, dokonca mnohí zamestnávatelia plánujú robiť nábory a zvyšovať počet pracovných síl. Tu vidíme priestor pre tých, ktorí plánujú krátkodobo, či dlhodobo zostať na slovenskom trhu práce. Niektoré sektory evidujú už dlhodobo nedostatok pracovníkov a vedia okamžite na niektoré pozície prijať nového zamestnanca. Nedostatkové pozície, kde nie je rečová bariéra, sú napríklad v oblasti dopravy, špedície, či gastrosektora,“ uviedol viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.