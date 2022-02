Zamestnávatelia zatiaľ neevidujú väčšie odchody ukrajinských pracovníkov do ich vlasti

Zapojenie utečencov na trhu práce

Odchod personálu prehĺbi krízu

25.2.2022 (Webnoviny.sk) - Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) zatiaľ nezaznamenala väčšie odchody ukrajinských pracovníkov naspäť do vlasti.Pre agentúru SITA to uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz . Väčší záujem podľa neho prejavujú pracovníci z Ukrajiny o pomoc pri prijatí či ubytovaní prípadných rodinných príslušníkov, ktorí by prišli na územie Slovenska.„So štátom budeme v najbližších dňoch riešiť prípadné zapojenie utečencov na trhu práce, je to však otázka, ktorá má ešte niekoľko dní čas," povedal Lasz.Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová upozornila na to, že pre niektoré sektory môže byť táto situácia vypuklá.„Napríklad sektor zdravotníctva má už teraz aj pre koronakrízu nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Odchod ďalšieho personálu krízu v sektore ešte prehĺbi, o to ťažšie udržíme rozsah zdravotnej starostlivosti," skonštatovala pre agentúru SITA. Republiková únia zamestnávateľov podľa jej tajomníka Martina Hoštáka zatiaľ nemá informácie od jej členov o tom, že by Ukrajinci pracujúci na Slovensku odchádzali naspäť do svojej vlasti.