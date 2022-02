Poslanci rokujú o situácii na Ukrajine, na začiatku hrala ukrajinská hymna (naživo)

Parlament odsúdil vojenskú agresiu Ruska

Riešiť sa bude aj prílev cudzincov

25.2.2022 (Webnoviny.sk) -Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) otvoril mimoriadnu 59. schôdzu k situácii na Ukrajine. Prezentovalo sa 103 poslancov, takže plénum je uznášaniaschopné. V rokovacej sále je prítomný aj premiér Eduard Heger (OĽaNO) a ďalší členovia vlády.Pred zákonodarcami práve vystupuje mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Jurij Muška. Ešte pred jeho prejavom zaznela v pléne ukrajinská štátna hymna.Národná rada má v piatok rokovať o prijatí uznesenia NR SR k Vyhláseniu Národnej rady SR k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine. Vo vyhlásení sa uvádza, že parlament čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine.S vyhlásením prišli nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) a predsedovia vládnych poslaneckých klubov Michal Šipoš (OĽaNO), Peter Pčolinský (Sme rodina) a Anna Zemanová (SaS).Poslanci sa tiež majú zaoberať vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý má reagovať na možný prílev cudzincov na územie Slovenska.Zákonom sa má vytvoriť právny rámec pre Vládu SR na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenska, čím sa umožnia opatrenia hospodárskej mobilizácie a vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie. Členovia zákonodarného orgánu by sa mali vládnym návrhom zákona zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní.Poslanci majú v piatok rokovať aj po 19:00 až do prejdenia programu schôdze spojeného s následným hlasovaním.