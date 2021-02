Zamestnávatelia žiadajú Remišovú o stiahnutie politického veta, od vlády chcú ruskú vakcínu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) žiada podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú o okamžité stiahnutie politického veta. Následne žiada vládu, aby v čo najkratšom čase zabezpečila nákup a dodávku ruskej vakcíny.Ako uviedla asociácia v tlačovej správe, politickú blokáciu Veroniky Remišovej a následné rozhodnutie vlády neschváliť nákup ruskej vakcíny Sputnik V prijala „s veľkým znepokojením“. Kvalifikácia ministerky podľa AZZZ SR nie je predpokladom na spochybňovanie rozhodnutia odborníkov pandemickej komisie.„Zamestnávatelia by namiesto pravidelného pretestovávania zamestnancov radšej investovali do vakcinácie a zamestnancom ponúkli očkovanie. To je momentálne jediná cesta k otvoreniu ekonomiky, uvoľňovaniu opatrení a návratu do normálneho života,“ uviedol viceprezident asociácie Rastislav Machunka.Doplnil, že zamestnávatelia žiadajú vládu , aby na pondelňajšie zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR zaradila bod o registrácii a dodávke ruskej vakcíny Sputnik V.