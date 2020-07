Zamestnávatelia zmietli Krajniakov návrh zo stola, trvajú na zmrazení minimálnej mzdy

Prehodnotenie zákona o minimálnej mzde

Štartovacia minimálna mzda nerieši prepúšťanie

APZ chce zvýšiť čistý príjem zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia naďalej trvajú na tom, aby minimálna mzda na Slovensku na rok 2021 zostala na aktuálnej sume 580 eur. "Vzhľadom na súčasný i očakávaný vývoj v ekonomike budeme trvať na zmrazení výšky minimálnej mzdy na tohtoročnej úrovni," uviedol pre agentúru SITA tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Zamestnávateľská únia tiež bude podľa neho požadovať prehodnotenie zákona o minimálnej mzde, vrátane nastavenia mechanizmu automatickej valorizácie najnižších zárobkov.Poukazuje na súčasnú situáciu, ktorá je charakteristická bezprecedentným poklesom ekonomiky a pokračujúcim zhoršovaním situácie na trhu práce. "Mechanizmus by mal stanoviť výšku sumy mesačnej minimálnej mzdy na 50 percent mediánu mzdy v národnom hospodárstve v prípade nedohody sociálnych partnerov," tvrdí Hošták.Medián mzdy je hodnota, pri ktorej polovica ľudí zarába menej a polovica, naopak, viac. "Naďalej požadujeme odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov a odstránenie viacerých stupňov minimálnej mzdy," uviedol tajomník RÚZ.Vzťah minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny pre určitú kategóriu príplatkov podľa neho spôsobuje negatívny tlak na pravidelný rast mzdových nákladov pre zamestnávateľov, ktorý nekorešponduje s celkovou mzdovou situáciou v danom odvetví, ani charakterom vykonávanej práce a produktivitou.V súvislosti s návrhom na zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy, ktorá má byť vo výške 75 percent minimálnej mzdy a majú ju dostávať dlhodobo nezamestnaní, uviedol, že to môže v niektorých prípadoch uľahčiť vstup na trh práce."Absolútne to však nerieši problém spojený s prepúšťaním v dôsledku neprimeraného rastu minimálnej mzdy. Pracovné miesta teda nezachráni," dodal Hošták.Návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka na zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 620 eur vníma negatívne aj Asociácia priemyselných zväzov (APZ) "Stále požadujeme zmrazenie minimálnej mzdy na aktuálnej úrovni. Minimálna mzda by mala byť v prvom rade nástrojom na zvyšovanie životnej úrovne nízkopríjmových skupín, uvažovať by sme preto mali o zvýšení ich čistého príjmu," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa APZ Silvia Šeptáková Na Slovensku výška minimálnej mzdy podľa nej ovplyvňuje výšku odmeny aj tým, ktorí už dnes zarábajú nadpriemerne. Dôvodom je jej napojenie na ďalšie zložky mzdy."Zvyšovanie minimálnej mzdy preto považujeme vzhľadom na rozsah ekonomickej krízy za riskantné," tvrdí. Firmám to podľa APZ zvýši ročné náklady o desiatky miliónov eur. Mnohé (aj silné) firmy dnes podľa Šeptákovej vyrábajú na menej než 50 percent."Dôvodom je absencia nových projektov, nie sú zákazky, žijú v neistote. Obávame sa, že nezamestnanosť môže ku koncu roka atakovať hranicu až 20 percent," tvrdí hovorkyňa APZ.Návrh na zavedenie štartovacej minimálnej mzdy vníma pozitívne. "Ak má ísť o nástroj, ktorý podporí dlhodobo nezamestnaných v uplatnení sa na trhu prácu, môže ísť o dobrý krok. Zvýši sa šanca, že im zamestnávateľ dá šancu, kým získajú späť svoje pracovné návyky a prinesú firme požadovanú produktivitu," dodala Šeptáková.