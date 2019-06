Zamestnávateľom vo Vysokých Tatrách chýbajú pracovné sily

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vysoké Tatry 5. júna (TASR) – Zamestnávatelia vo Vysokých Tatrách zorganizovali v stredu v Hornom Smokovci burzu práce. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Poprade pozvali naň desiatky uchádzačov o zamestnanie, pričom ich cieľom je motivovať ľudí, aby sa vracali späť do regiónu a hľadali si prácu tam, nie v zahraničí. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Martin Novotný.skonštatoval Novotný.Dodal, že podnikateľom v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách najviac chýbajú ľudia na obsadenie pozícií ako kuchár, čašník, chyžná a recepčný.zdôraznil Novotný s tým, že za posledných desať rokov stúpli mzdy v hotelierstve a gastronómii vo Vysokých Tatrách v priemere minimálne o 30 až 40 percent, na niektorých pozíciách sa dokonca zdvojnásobili. Práve toto by malo podľa neho motivovať na návrat aj Slovákov pracujúcich v zahraničí.V regióne takmer všetci ponúkajú hlavný pracovný pomer na celý rok, nielen sezónne.vysvetlil Novotný. Pripomenul, že aj výška nehnuteľností, ktoré by si chceli Slováci v zahraničí kúpiť, je omnoho vyššia ako u nás.Zorganizovanie burzy práce špecializovanej na cestovný ruch víta aj riaditeľka ÚPSVaR v Poprade Veronika Mlynárová. Podľa nej majú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie takto možnosť zoznámiť sa s viacerými ponukami naraz a zároveň ich to motivuje posunúť sa ďalej.priblížila Mlynárová s tým, že na takejto burze práce sa môže začať aj ich pracovný a osobnostný rast. Dodala, že v posledných rokoch úroveň hotelierstva a gastronómie v regióne veľmi narástla, s čím súvisí aj vyťaženosť prevádzok v regióne.V okrese Poprad dosahuje miera nezamestnanosti aktuálne málo cez päť percent a na úrade práce evidujú približne 3500 uchádzačov o zamestnanie. Aktuálne je v okresoch Poprad a Levoča 1700 voľných pracovných miest.