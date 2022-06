Zámorskí experti zostavili preddraftový rebríček. Nemec bude najvyššie medzi obrancami a Slafkovský nebude jednotka

Slafkovský na druhom mieste

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Osem dní pred tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL v kanadskom Montreale vydali hokejoví experti oficiálneho webu profiligy Mike Morreale s Adamom Kimelmanom aj Bob McKenzie z televízie TSN svoje záverečné preddraftové rebríčky.McKenzie ho zostavil aj na základe prieskumu medzi desiatimi skautmi NHL, z ktorých piati by si vybrali z prvého miesta slovenského útočníka Juraja Slafkovského a štyria kanadského centra Shanea Wrighta Morreale a Kimelman sa zhodli na tom, že Slafkovského draftuje tím New Jersey Devils z druhého miesta. Podľa nich sa hodí k mladým centrom "diablov".Experti z webu nhl.com tiež zhodne určili Šimona Nemca ako najvyššie draftovaného obrancu v tomto roku. Podľa Kimelmana si ho z tretej pozície vyberie Arizona Coyotes ako potenciálnu náhradu za Jakoba Chychruna, Morreale ho vidí na štvrtom mieste v klube Seattle Kraken ako nového lídra obrany.Na rozdiel od Kimelmana, Morreale zaradil medzi prvých 32 draftovaných hráčov aj útočníka Filipa Mešára . Očakáva, že si ho vyberie Los Angeles Kings z 19. priečky."Kings potrebujú rozdielových hráčov a Mešár má skvelé hokejové videnie, dokáže čítať hru, hrať vo vysokom tempe a má dobrý útočný inštinkt," napísal Morrreale o krídelníkovi HK Poprad "Slafkovský ani Wright zrejme nebudú hviezdy prvého útoku v tíme NHL. Sú to dobrí hráči, ale na rozdiel od iných rokov, tento draft nemá žiadne superhviezdy. Niečo sa mi na oboch páči, ale mám voči nim aj výhrady," myslí si jeden z opýtaných skautov v McKenzieho ankete."Slafkovského odlišuje od Wrighta to, že je robustnejší, tvrdší, častejšie sa vyrovnal svojim súperom a zažiaril na ZOH. Podľa mňa má najvyššiu šancu byť hráčom prvého útoku v NHL," povedal ďalší skaut."Slafkovský bol na ZOH skvelý, ale v Liige strelil v ostatnej sezóne len päť gólov a mal dlhé obdobia bez streleného gólu," pridal svoj názor iný skaut.Podľa McKenzieho považuje väčšina skautov Slafkovského a Wrighta za podobne kvalitných hráčov a nedokážu jednoznačne povedať, koho by uprednostnili. Nemec je aj v McKenzieho rebríčku najvyššie umiestneným obrancom, zaradil ho na štvrtý post.Podľa skautov by mohol hrávať v druhom alebo treťom obrannom páre v NHL vďaka jeho kvalitnému korčuľovaniu a vysokej hokejovej inteligencii. Odborník z TSN by si vybral v prvom kole draftu aj Mešára, ktorého dal na 30. pozíciu. Adam Sýkora podľa neho príde na rad v druhom kole zo 63. priečky, Servác Petrovský až v druhej stovke poradia.