Zámorský hokej otvára dvere ženám, v AHL bude pískať zápasy až desať nových rozhodkýň

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Profesionálny hokej v zámorí chystá so štartom novej sezóny American Hockey League (AHL) prevratný krok týkajúci sa nežnejšieho pohlavia.Medzi sedemnástimi novými rozhodcami, ktorí sa predstavia v tejto druhej najväčšej zámorskej hokejovej súťaži, bude aj desať žien.Vôbec prvá sa predstaví v akcii Katie Guayová, ktorá bude v sobotu 16. októbra spoločne s Brandonom Schraderom rozhodovať súboj Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley.Už o deň neskôr budú v hre aj Kelly Cookeová a Jacqueline Zee Howardová. Neskôr sa v pozícii hlavných rozhodkýň pridajú aj Laura Whiteová, Samantha Hillerová, Elizabeth Manthová a Amanda Tassonová, na čiarach čaká premiéra na Kendall Hanleyovú, Kirsten Welshovú a Alexandru Clarkovú.Nikdy predtým v žiadnej profesionálnej hokejovej súťaži nebolo na súpiskách súťažnej sezóny toľko predstaviteliek nežnejšieho pohlavia."Chvíľku sme ich všetky sledovali, kým sme sa rozhodli dať im šancu. Tieto ženy už majú skúsenosti z olympijských hokejových turnajov, univerzitného hokeja v zámorí, ale aj prípravných turnajov nováčikov tímov NHL. Nastal čas posunúť ich na vyššiu úroveň a tou je rozhodovanie zápasov v AHL," uviedol prezident a výkonný riaditeľ AHL Scott Howson pre AP.Všetkých desať vybraných rozhodkýň prešlo v minulom roku mentorským programom pod gesciou NHL a Asociácie rozhodcov NHL. Absolvovali školenia aj výberové konania na ľade aj mimo neho.Ak si pekné tváre pod prilbami budú dobre počínať, časom nie je vylúčené ich zaradenie aj do najprestížnejšej zámorskej hokejovej profiligy. Basketbalová súťaž NBA a Liga amerického futbalu NFL to už majú úspešne za sebou."Toto je obrovský krok, lebo tieto ženy sa posúvajú na skutočnú profesionálnu scénu. Všetky si to zaslúžia a patrí im naše uznanie," komentoval riaditeľ rozhodcovskej asociácie NHL Stephen Walkom.Bývalá hokejistka Katie Guayová má 39 rokov a na rozhodcovskom poli sa pohybuje od roku 2014.V roku 2018 viedla zápasy ženského turnaja na zimných olympijských hrách v Pjongčangu a teraz je pripravená na ďalší posun v kariére. Niekde na konci jej snáh by malo byť rozhodovanie zápasov NHL."Dospela som do ďalšieho bodu mojej kariéry a som pripravená na ľade predviesť, čo všetko som sa naučila. Cítim dôveru vedenia súťaže vo mňa aj moje kolegyne. Určite budeme všetky pripravené na úvodné vhadzovanie," vyhlásila Guayová.