Zamrznutý vták, ktorého našli na Sibíri, je starý približne 46-tisíc rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2020 - Zamrznutý vták, ktorého našli v roku 2018 na Sibíri, je pravdepodobne starý približne 46-tisíc rokov. Mimoriadne zachované telo uškárika vrchovského (Eremophila alpestris) objavili predvlani hľadači pravekých klov. Jeho výskumu sa venovali odborníci z Centra pre paleogenetiku Štokholmskej univerzity a zo Švédskeho prírodovedného múzea, podľa ktorých by mohol priniesť ďalšie informácie pre výskum ľadovej doby. Svoje zistenia publikovali v odbornom časopise Communications Biology.Vedci zistili, že telo patrí samičke uškárika a datuje sa do obdobia pred zhruba 44-tisíc až 49-tisíc rokmi. Podľa nich je to pritom prvá zdochlina vtáka získaná z permafrostu z ľadovej doby.Skúmaný uškárik vrchovský je tiež predkom dvoch rôznych poddruhov škovránkov z Mongolska a Sibíri, uviedol v stanovisku výskumník Nicholas Dussex zo Štokholmskej univerzity. Nález poskytuje ďalší kontext k ekosystému, v ktorom počas poslednej ľadovej doby tento vták žil.Vedci plánujú pravekého vtáka ďalej skúmať, pričom ich dlhodobým cieľom je zmapovať jeho genóm a zistiť, podobnosť s modernými poddruhmi uškárika vrchovského. "Pomôže nám to pochopiť, ako sa vyvíja diverzita poddruhov," vysvetlil Dussex.Rovnaký tím vedcov skúma aj Dogora, 18-tisíc rokov staré šteňa zo sibírskeho permafrostu, u ktorého sa snažia zistiť, či je pes alebo vlk.