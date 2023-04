Zanikne ruská Wagnerova skupina? Prigožin sa sťažuje na nedostatok bojovníkov

Rozkol medzi Wagnerovcami a ruskou armádou

„Špeciálna vojenská operácia“

29.4.2023 (SITA.sk) - Žoldnierska Wagnerova skupina by čoskoro údajne mohla zaniknúť. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na mecenáša Wagnerovcov Jevgenija Prigožina , skupine začínajú dochádzať bojovníci.„Od dnešného dňa sa blížime k bodu, keď súkromná vojenská Wagnerova skupina skončí. Wagnerovci v krátkom čase prestanú existovať,“ povedal Prigožin vo videu natočenom ruskými vojnovými blogermi.Prigožinove komentáre čoraz viac naznačujú rozkol medzi Wagnerovcami a ruskou armádou. Tá podľa Prigožina nedodala Wagnerovcom na Ukrajine muníciu, ktorá pritom údajne bola k dispozícii v armádnych skladoch.Vo februári sa Prigožin posťažoval na to, že niektoré straty vo Wagnerovej skupine nastali preto, že jej ruská armáda nedodala potrebnú muníciu. Povedal tiež, že ho odpojili od špeciálnej komunikácie, v dôsledku čoho si nemôže pýtať muníciu pre svojich bojovníkov.Líder Wagnerovej skupiny nedávno vyzval ruské úrady, aby vyhlásili takzvanú „špeciálnu vojenskú operáciu“ za ukončenú a sústredili sa na upevnenie kontroly na okupovaných územiach Ukrajiny. Prigožin na záver povedal, že najlepším scenárom pre Rusko by bola obrovská bitka s Ukrajinou.Hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov povedal, že je presvedčený, že Prigožinove poznámky odrážajú náladu ruskej politickej a vojenskej elity a teraz existuje v Kremli „mnoho drobných trhlín“, ktoré sa budú ďalej rozširovať.