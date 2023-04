Putinov dekrét umožňuje deportáciu Ukrajincov, môže naznačovať aj kampaň etnických čistiek

Nelegálne anektované územia

Vyhostení z „Ruska“







ISW je naďalej presvedčený, že všetky snahy o deportáciu Ukrajincov do Ruska môžu porušovať Ženevský dohovor o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy a môžu predstavovať zámernú kampaň etnických čistiek.











29.4.2023 (SITA.sk) - Dekrét ruského vodcu Vladimira Putina umožňujúci deportáciu ľudí bez ruského občianstva z okupovaných území po 1. júli 2024 má za cieľ povzbudiť miestnych obyvateľov k získaniu ruských pasov a vytvára podmienky na deportáciu Ukrajincov z ich území. V najnovšej aktualizácii to naznačujú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Podľa spomenutého dekrétu zverejneného online budú obyvatelia z nelegálne anektovaných území v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktorí neprijali ruské občianstvo, považovaní za cudzincov.Dekrét stanovuje, že takéto osoby môžu pokračovať v pobyte na okupovaných územiach do 1. júla 2024, čo umožňuje ich deportáciu po tomto dátume.V texte sa píše, že môžu byť vyhostení z „Ruska“, ak budú predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť, a to aj v prípade, že obyvatelia v týchto oblastiach budú podľa ruských úradov obhajovať „násilnú zmenu ústavného poriadku Ruskej federácie, plánovanie alebo financovanie teroristických útokov alebo extrémistických zločinov“.Inštitút taktiež zdôraznil, že ruské úrady pokračujú aj v ďalších pokusoch o deportáciu Ukrajincov vrátane detí.