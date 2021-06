Zaočkovaní pôjdu na zápasy ŠK Slovan Bratislava zadarmo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava je pripravený pustiť na štadión na Tehelnom poli na každý zo svojich najbližších piatich zápasov - vrátane európskych líg - až desaťtisíc divákov, ktorí nebudú musieť platiť vstupné. Podmienkou by bolo preukázanie sa potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Najlepší slovenský futbalový klub chce takto prispieť do kampane na urýchlenie očkovania."Väčšina našich hráčov aj realizačný tím sú už zaočkovaní a náš klub očkovanie plne podporuje. Všade sa hovorí o nutnosti urýchliť očkovanie a my chceme motivovať ľudí, aby neváhali a dali sa zaočkovať,“ uvádza sa v stanovisku ŠK Slovan Bratislava, ktoré klub poskytol médiám.Úradujúci slovenský majster vo vyhlásení zároveň zdôrazňuje, že svojou iniciatívou sa pripája ku snahám primátora, župana a starostov, ktorí chcú, aby hlavné mesto získalo vďaka očkovaniu kolektívnu imunitu."Plne podporujeme všetkých vedcov, umelcov aj politické elity, ktorí sa snažia urýchliť očkovanie. Zároveň nás veľmi teší, že Bratislavský samosprávny kraj už vo svojom očkovacom centre na NFŠ dosiahol métu 200 000 podaných vakcín,“ uzatvára ŠK Slovan Bratislava.