Polícia zatkla ženu, ktorá spôsobila hromadný pád cyklistov na Tour de France 2021

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Polícii vo francúzskom Bretónsku sa podarilo po niekoľkodňovej akcii vypátrať ženu, ktorá spôsobila hromadný pád jazdcov v sobotňajšej 1. etape na prestížnych pretekoch Tour de France. Neohľaduplná diváčka sa v sobotu necelých 50 km pred cieľom snažila dostať do záberu kamier s nápisom na kartóne venovaným starým rodičom.Fanúšikovia popri cestách jednotlivých etáp sú síce prirodzeným koloritom Tour, no táto žena náhle vstúpia do cesty Tonyho Martina, ktorý spadol a na zemi spolu s ním skončila veľká časť pelotónu vrátane zvučných mien. Viacerí proficyklisti utrpeli menšie či väčšie zranenia.Žena z miesta incidentu ušla a polícia po nej rozbehla pátranie, ktoré aj s pomocou svedkov po pár dňoch dotiahla do úspešného konca. Organizátori pretekov ešte počas víkendu avizovali, že voči uvedenej osobe podniknú právne kroky.Podľa francúzskych zdrojov žene hrozia až tri mesiace za mrežami, pokuta 15-tisíc eur a je možné, že sa nevyhne ani žalobe o náhradu spôsobenej škody.