Západ a stred Slovenska môžu vo štvrtok zasiahnuť búrky, víkend však bude iný

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke varuje ľudí pred búrkami, ktoré by sa mali vyskytovať najmä na západnom a strednom Slovensku v čase od 14:00 do 21:00. Vyhlásený je I. stupeň so zrážkami 20 až 30 mm a vetrom o rýchlosti 18 - 23 m/s.Teplota by sa mala vo štvrtok pohybovať od 25 stupňov Celzia v Hurbanove po 16 stupňov Celzia v Lieseku. Najchladnejšie bude na strednom Slovensku a najmä Chopku, iba 8,5 stupňa Celzia.V piatok 9. septembra a v sobotu 10. septembra SHMÚ hlási na celom Slovensku pokojný stav bez búrok.