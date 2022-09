Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkov za prvý polrok vzrástli, najviac išlo na starobné penzie

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkových dávok za prvý polrok tohto roka medziročne vzrástli o 160,8 milióna eur. Kým v januári až júni minulého roka vynaložila poisťovňa na výplatu penzií 3,93 miliardy eur, v prvých šiestich mesiacoch tohto roka to bolo 4,09 miliardy eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až jún tohto roka.Počet vyplácaných dôchodkov sa v porovnaní s koncom júna minulého roka zvýšil o 15,7-tisíca. Najviac sa o to pričinili starobné penzie, ktorých poisťovňa vyplácala medziročne viac o 12,1-tisíca. Počet vyplácaných vdovských dôchodkov stúpol o 2,7-tisíca a vdoveckých dôchodkov o 2,6-tisíca. Naopak, invalidných penzií poisťovňa vyplácala medziročne o 3,7-tisíca menej.