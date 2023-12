Západ by nemal verejne preceňovať neúspechy Ruska na Ukrajine, tvrdí Inštitút pre štúdium vojny

Strategické zlyhania Ruska

Putin bude pokračovať vo svojej snahe

23.12.2023 (SITA.sk) - Západní predstavitelia by mali byť opatrní s verejnými vyjadreniami naznačujúcimi, že. V svojej piatkovej správe o vojne na Ukrajine na to upozorňuje americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) , informuje spravodajský portál Kyiv Independent.V ostatných dňoch vysokopostavení západní predstavitelia verejne komentovali strategické zlyhania Ruska na Ukrajine. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok povedal, že ruský vodca Vladimir Putin „úplne stratil Ukrajinu“.Podobne sa 20. decembra vyjadril aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken , podľa ktorého Rusko už nedokáže splniť svoj kľúčový cieľ dobyť Ukrajinu. Keďže vojenská pomoc Ukrajine sa naťahuje a krajina očakáva ťažkú zimu vo vojne, tieto komentáre môžu naznačovať, že západná podpora Ukrajine nie je naliehavo potrebná, varuje ISW.„Ruskí aktéri v informačnom priestore budú pravdepodobne pokračovať vo využívaní západných vyhlásení o neúspechu ruských operácií v roku 2023 a budú takéto vyhlásenia falošne označovať za indikátory, že západní lídri zamýšľajú prestať podporovať Ukrajinu,“ uviedli analytici.Inštitút poukázal na to, že predstaviteľ ukrajinských spravodajských služieb Vadym Skibickyj odmietol tvrdenia, že Rusko už vojnu na Ukrajine prehralo. „Putinove ciele neboli dosiahnuté ani v roku 2022 ani v roku 2023. Jednoducho ich odkladá na ďalší rok,“ vyjadril sa.Analytici ISW s tým súhlasia a tvrdia, že Putin bude pokračovať v snahe dosiahnuť jeho vojenské ciele napriek obrovským stratám. „Súčasné zlyhanie ruských operácií na Ukrajine nie je zatiaľ trvalý stav,“ uvádzajú.