Západ by sa mal podľa Stoltenberga pripraviť na to, že konflikt na Ukrajine bude dlhotrvajúci

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Západné krajiny by sa mali podľa generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jensa Stoltenberga pripraviť na dlhý konflikt na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ako povedal Stoltenberg novinárom po štvrtkovom stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bidenom v Bielom dome, NATO musí pokračovať v podpore Ukrajiny v dlhom a pretrvávajúcom konflikte.„Musíme sa pripraviť na dlhý konflikt, pretože ako vidíme, táto vojna sa stala opotrebovávacou, kde Ukrajinci platia vysokú cenu za obranu svojej vlastnej krajiny na bojisku, ale zároveň vidíme, že Rusko má vysoké straty,“ povedal.„Našou zodpovednosťou je poskytnúť Ukrajine podporu. Väčšina vojen - a veľmi pravdepodobne aj táto vojna - v istom momente skončí pri rokovacom stole, ale vieme, že to, čo sa stane pri rokovacom stole, veľmi úzko súvisí so situáciou na zemi, na bojisku, takže im musíme pomôcť, podporiť ich, aby v tomto konflikte mohli dosiahnuť čo najlepší možný výsledok,“ doplnil.